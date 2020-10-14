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【WFH】近90%打工仔冀可選擇是否在家工作

環球社會熱點 16:38 2020/10/14

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新冠肺炎全球大流行，令不少地方封城，部分打工仔被安排在家工作（Work From Home，WFH），也有些人不得不冒險外出上班。有調查發現，接近90%打工仔希望，即使日後新冠肺炎相關的限制措施放寬，他們仍然有權選擇是否在家工作，而不是像過去般要一律回公司上班。

【WFH】Microsoft推新政 准員工永久在家工作【下一頁】

【英國疫情】在家工作成趨勢 政府難推動民眾返辦公室【下一頁】

調查由美國網絡設備公司思科系統（Cisco Systems）進行，在歐洲、中東和俄羅斯12個市場訪問了1萬人，了解他們對未來職場的看法。

周三公開的報告顯示，雖然只有5%人在疫情爆發之前大部分時間在家工作，但如今87%人都希望有權選擇是否在家工作，抑或按傳統回公司上班。

而報告也顯示，2/3受訪者在疫情期間更能克服在家工作的挑戰，和當中的好處。

思科系統副總裁湯姆森（Gordon Thomson）表示，很多公司都需要重新調整運作，以達到員工這種新要求，包括更有效聯繫溝通，同時維持合作，而科技將可保障員工安全和工作資料保密。

【英國疫情】在家工作更普遍 城市人想搬去鄉村生活【下一頁】

【Home Office】Twitter決定讓員工在家工作 直到永遠【下一頁】

責任編輯：陳啟賢

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