【逆市營商】近半企業行政總裁　首要正視環球經濟下滑

▲ 與3月初相比，近半企業行政總裁（CEO）對商業前景的看法更為負面，甚至有3成受訪的企業CEO預期，未來1年旗下受僱員工數目將縮減至少1成。

新冠肺炎疫情反覆，爆發至今仍未完全受控，美國、歐洲疫情持續，本地仍有不少外地輸入的新增個案，重創環球經濟活動，同時亦改變國際商業環境。有調查發現，與3月初相比，近半企業行政總裁（CEO）對商業前景的看法更為負面，甚至有3成受訪的企業CEO預期，未來1年旗下受僱員工數目將縮減至少1成，有14%更估計將會裁減2成以上。

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近日青年主席組織（YPO）發表最新調查報告《全球脈搏：新的行政總裁前沿--領導新冠病毒疫情後的世界》，了解企業領導人士在疫後對經濟前景的業務預測，以及疫情對工作場所永久影響的觀點及見解。

30%受訪者 預計裁員1成

該報告就新冠肺炎疫情對企業的影響，在上月21至24日期間，向組織會員進行訪問調查，當中有來自全球100個國家或地區、涉及2,572名受訪者參與。調查發現，與今年3月初相比，近半企業CEO的薪酬略有下降，當中更有49%受訪者對商業前景持負面態度，不過亦有超過三分一（37%）受訪者表示，對業務前景稍為感到樂觀。但與上一份報告的數據相比，這兩種觀點均有明顯上升。

對於未來企業收入走勢，領導者對未來12個月的收益增長最為樂觀。近4成企業CEO預計其收益增幅為10%或以上。另有35%受訪者則預期收入會下跌10%或以上，比重最高的三個行業，依次為旅遊餐飲、教育、以及航空業。

至於勞動力前景方面，其變化相對較小。45%受訪者期望他們的僱員總數在1年內不變，而30%受訪者預計僱員總數將下降10%或以上。此外，40%受訪的領導者預計，明年他們的固定投資總額將保持不變；而其餘受訪者的投資比例，則平均分配在10%以上的增減之間。

雖然各行業的CEO對其業務前景看法有別，但事實上，近半數（47%）受訪者表示，環球經濟下滑是他們首要正視的問題，而數碼轉型則是第二個大挑戰。他們認為，即使疫情逐步受控，經濟活動仍需時恢復，料中國以外的全球經濟前景短期內依然疲弱。根據《世界經濟展望報告》顯示，疫情對2020年上半年經濟活動的負面影響比預期的更為嚴重，預計復甦將比之前預測的更為緩慢；直到2021年，全球增長預計將達到5.4%。

在談及未來營商環境時，超過四分之三（78%）受訪CEO指出，在疫情後將會繼續提供靈活工作安排。51%受訪者表示，會因應疫情對數碼或技術投資進行業務調整、46%會精簡營運，另有43%則會提高靈敏度，相信會為未來帶來長遠裨益。

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另一難題 確保員工參與度

在疫情肆虐期間，許多公司都被迫轉換成在家工作模式，甚至是出現恒常化現象。而市場上消費模式的轉變，亦促使公司重塑商業模式，並擴大銷售和廣告渠道。隨着世界逐漸轉向遠端工作環境，管理團隊時確保員工的參與度將變得比過往更加困難，成為他們在未來面臨的最大問題。

記者：施雯雯