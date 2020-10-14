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【Tesla降價】Tesla降低Model S系列　在美國及中國兩地售價

環球政經 16:30 2020/10/14

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美國電動車公司特斯拉Tesla周二（13日）表示，已將其Model S系列在美國的價格降低了4％，約0.3萬美元，中國售價均下調3%，約2.3萬元人民幣。此前幾天，公司公布上季交付汽車數量創歷史新高。

【無人駕駛】無人自動架駛時代來臨 百度 Tesla分途出擊【下一頁

【美股戰報】德銀予Tesla 500元目標價 應趁近期股價疫弱入貨【下一頁

Tesla預計將在10月21日發布第三季度業績，將Model S系列在美國的價格從74,990美元（約58.1萬港元）下調至71,990美元（約55.8萬港元），並降低Model S在中國的最低價格至3％，約2.3萬元人民幣。

本月稍早前，Tesla已經將其中國製造的Model 3轎車的最低售價降低了約8％，至人民幣249,900元（約28.8萬港元）。

Tesla表示，第三季度交付了13.93萬輛汽車，創歷史新高，惟一些分析師懷疑特斯拉能否實現其年底目標。Tesla昨日收市報446.65美元。

 

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責任編輯：梁翠麗

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