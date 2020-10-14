【美股焦點】Netflix美國不再提供免費試看　盤前股價微升

▲ Netflix美國不再提供免費試看

美國串流媒體Netflix（美：NFLX）向來提供免費試用期吸引訂閱，Netflix最新確認，將會在美國本土逐步停止免費試用期，研究以其他方式吸引潛在Netflix訂戶。Netflix昨晚公布有關決定，收市股價升2.65%，周三（14日）美股盤前股價再微升0.6%。

據外電報道，Netflix考慮再在YouTube 免費提供教育內容，也會使用其他試看方式，吸引用戶。Netflix 近期嘗試免費播出劇集免費集數。

Netflix 以串流方式上載劇集，用戶毋須「等劇」之苦，但免費試用期或令用戶快速看完所期待內容。正當Netflix 停止試看計劃，蘋果近期宣布延長Apple TV Plus 的免費試看期，迪士尼串流服務Disney Plus也繼續提供相關推廣。

據Netflix香港網站，公司現已停向香港用戶直接免費試看推廣，但就提供支付第1個月的費用，可在第2個月獲免費優惠，變相首兩個月半價收看。

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