【天貓雙11】菜鳥物流啟動雙11備戰 阿里巴巴股價新高挑戰300元

▲ 阿里巴巴旗下菜鳥物流宣布，攜手全國快遞公司啟動2020年天貓雙11物流備戰。

年度電商盛事「雙11購物節」臨近，阿里巴巴 （09988） 旗下菜鳥宣布攜手全國快遞公司，正式啟動天貓雙11全球狂歡節的物流備戰。菜鳥供應鏈將推出「預售極速達」，首次在雙11期間將部分預售商品提前配送至社區，消費者一旦支付尾款可立即收貨。

菜鳥雙11物流總指揮孫建表示，今年的天貓雙11將是一屆物流全要素、全數字化的雙11，菜鳥供應鏈的智能預測，將持續降低商家備貨比，幫助商家用更少庫存，做更大銷售。

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同時，菜鳥驛站將精準預測雙11期間包裹到站時間，預計能為消費者節省22萬小時。

內地消費零售在疫情期間受創，「雙11」被視為電商平台疫情受控後最重要的促銷活動，蘇寧易購早於9月28日宣布提前啟動「雙11」大促，較往常提前1個月，拉開今年「雙11」大幕。

阿里巴巴股價月內持續突破，今早再創新高，高見298元，全日收漲1.9%，報297.6元，成交82億元。

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編輯：陳健婷