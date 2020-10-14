【新冠疫苗】因潛在安全疑慮 美國藥廠禮來叫停第三階段臨床試驗

再有美國藥廠叫停疫苗試驗! 繼強生集團(Johnson & Johnson)，禮來(Eli Lilly)宣布因潛在安全疑慮，決定暫停新冠毒抗體療的第3階段臨床試驗。

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公司發言人解釋，經過慎重考慮，獨立資料安全監測委員會(DSMB)建議暫停是次階段的測試；為確保參與研究的患者安全，藥廠亦表明支持相關決定。據了解，禮來因一宗不明事件，才作出這次的決定，但發言人未有詳細交代涉及甚麼潛在安全問題。

該抗體療法曾獲美國總統特朗普點名稱讚，並指自己曾接受類似的病毒抗體療程，亦打算免費供美國國民使用。禮來自8月初展開這款抗體療法名為ACTIV-3，目標在美國招募1萬人參與其中，並在10月初指，公司正申請緊急授權使用這種抗體藥物，針對治療輕至中度患者。

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責任編輯：潘曉豐