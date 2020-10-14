【虛擬銀行】天星銀行委任姚文松為行政總裁　劉雪樵退休轉任顧問

▲ 天星銀行委任姚文松（左）接替退休的劉雪樵（右），出任新任行政總裁。（資料圖片）

由小米集團 （01810） 及尚乘集團合組的天星銀行，最新委任姚文松出任行政總裁，以接替退休並將轉任顧問的劉雪樵，並會繼續擔任天星銀行董事會成員及尚乘集團副主席。

原任替任行政總裁的姚文松，自去年12月加入天星銀行，本身擁有逾20年銀行及金融業界經驗，在包括零售銀行的風險管理、銷售與營銷以至開發嶄新金融科技產品等方面都有經驗。

加入天星銀行前，姚文松在信銀國際工作，最後職位至個人及商務銀行業務存貸業務及客戶策略執行總經理。據報，姚文松早年亦曾在安信信貸及渣打（中國）工作。

小米集團、尚乘集團及銀行董事會表示，對劉雪樵在牌照申請、搭建管理團隊並在發牌後13個月內成功開業等方面的巨大貢獻表示高度讚賞。

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編輯：趙穎妍