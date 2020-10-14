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亞馬遜德國員工「Prime Day」罷工

環球政經 16:07 2020/10/14

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德國一個工會威爾第（Verdi）呼籲7個在當地亞馬遜倉庫的工人於13至14日「Prime Day」進行為期兩天的罷工，作為爭取更好薪酬和工作條件的行動。亞馬遜德國在3月份承諾向員工發放有關新冠肺炎的抗疫獎金亦已於5月份取消。

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亞馬遜發言人表示，儘管罷工發生，大多數員工仍繼續正常工作。其表示，公司提供了「出色的薪金」，指公司的福利和工作條件能媲美其他大型公司的僱主。

德國是亞馬遜的第二大市場僅次於美國，威爾第（Verdi）自2013年以來一直在德國的亞馬遜組織罷工，最近一次是在6月，物流中心的一些工作人員染疫，其抗議亞馬遜不保障員工的安全。

亞馬遜的「Prime Day」限為會員提供節扣，吸引會員在亞馬遜上購物，通常在7月舉行，以提升夏季銷售，但因應新冠肺炎疫情，今年推遲至10月13至14日。

 

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責任編輯：梁翠麗

銷售 疫情 德國 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 罷工

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