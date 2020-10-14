【慳錢有方】奇華推限時優惠　網店+門市全線8折

▲ 奇華餅家推出「奇華切肉臘腸」、「奇華鮮鴨膶腸」兩款季節限定產品，以及多重優惠。

踏入秋天，奇華餅家推出「奇華切肉臘腸」、「奇華鮮鴨膶腸」兩款季節限定產品，以及多重優惠。顧客於10月19日至31日期間，可以優惠價145元選購臘腸膶腸套裝（原價188元），包括「奇華切肉臘腸」（四條裝）及「奇華鮮鴨膶腸」（四條裝）各一盒。

顧客凡於11月1日至30日期間，新登記為「奇華Fans」會員，可獲贈價值50元的電子優惠券。憑電子券到全線奇華餅家分店選購「奇華切肉臘腸」產品，即可享50元現金折扣優惠。

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網店推獨家優惠 298元選購「秋冬網店優惠套裝」

另外，奇華餅家於門市分店及奇華網店，推出全線八折優惠。顧客由11月6日至15日期間，選購「奇華切肉臘腸」、「奇華鮮鴨膶腸」兩款節日限定產品，即獲八折優惠。而於門市分店消費的奇華FANS會員，折扣後買滿188元，可額外獲贈價值40元的電子優惠券乙張。

除了八折優惠外，奇華餅家於今個秋冬推出網店獨家優惠套裝。顧客由10月19日起至12月31日，可於奇華網店以優惠價298元，選購「秋冬網店優惠套裝」，套裝包括「奇華切肉臘腸禮盒」（十條裝）一盒，或「奇華切肉臘腸禮盒」（十條裝） 禮券一張，以及「奇華極上珠姐XO醬」（大）一盒（原價333元）。凡於優惠期內選購套裝，還可免運費。

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責任編輯：馬意文