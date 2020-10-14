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【英國脫歐】談判限期倒數一日　英鎊兌美元今曾貶1.1%

即市財經 16:03 2020/10/14

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約翰遜表明，如果英國和歐盟無法在10月15日未能和歐盟成員代表達成共識，英國將退出脫歐貿易談判，

英國與歐盟貿易協議談判限期（15日）迫在眉捷， 至今仍未有協議達成，外界猜測英國將無協議脫歐。受脫歐問題及新冠疫情數字上升影響，今日英鎊兌美元一度急跌1.1%至1.2922，現報價為1.2915，跌0.14%。

英國從9月8日開始在倫敦開始跟歐盟代表進行第八輪貿易談判。首相約翰遜在9月表明，如果英國和歐盟無法在10月15日歐洲理事會會議前未能和歐盟成員代表達成共識，英國將退出脫歐貿易談判，英國考慮採用類似歐盟與澳洲間的模式建立貿易關係，按照世貿的法規和關稅進行貿易。

據英國智庫Institute for Fiscal Studies （IFS） 預計，如果雙方能夠達成貿易協議的話，預料英國經濟在2021年將下行2.1%，但倘若英國最後無協議脫歐的話，英國GDP將再下跌多0.5%至1%。

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編輯﹕賴奕羚

貿易 歐洲理事會 約翰遜 美元 英鎊 英國 倫敦 關稅 歐盟 脫歐

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