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【逆市擴張】無遊客難靠內需 日企MIKIHOUSE擴展海外市場明年增逾90家

商業 16:15 2020/10/14

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以「MIKIHOUSE」品牌開展童裝業務的日本三起商行，預計到2021年底全球店舖數目，將由現時的75家，增至約90多家。（MIKIHOUSE facebook圖片）

疫情導致訪日外國遊客盡失，難以單靠內需支撐收益，因此，近期不少日本企業銳意擴展海外市場，尤其瞄準中國的商機。以「MIKIHOUSE」品牌開展童裝業務的日本三起商行，預計到2021年底全球店舖數目，將由現時的75家，增至約90多家。

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MIKIHOUSE已在亞洲、大洋洲、北美和歐洲開店，其中亞洲店舖數目，預計到2021年底將增至約80家。另一方面，日本國內截至今年8月底，在百貨商場擁有116家店，今後海外店舖數目或有可能超越日本國內。

日本國內童裝市場因生育率低而日漸萎縮，該公司一直受益於訪日遊客，2019財年（截至2020年2月）的銷售額為207億日圓（約15億港元），其中訪日遊客貢獻了2成以上。不過疫情下，2020年3至8月的銷售額則跌35%。

因此，該品牌瞄準中國富裕階層消費旺盛，以中國為中心開拓市場，2019至2020年有8成新海外店舖均在中國，包括今年8月在上海、9月在海南開店。至於其他亞洲地區，三起商行已在香港、台灣、澳門、新加坡、韓國、泰國和印度尼西亞開店，2020年首次進軍越南，2021年蒙古、阿聯酋和印度等成為候選進駐目的地。

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責任編輯：朱悅瀅

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