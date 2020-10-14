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【新股IPO】捷心隆、嘉泓物流暗盤收市　捷心隆2115倍升一手賺逾6000元

即市財經 19:50 2020/10/14

分享：

捷心隆及嘉泓物流將於10月15日掛牌。

捷心隆 （新上市編號：02115） 、嘉泓物流 （新上市編號：02130） 暗盤，捷心隆於耀才及輝立暗盤表現最好，不計手續費，一手（10000股）帳面賺6400元。於富途暗盤，捷心隆收報0.98元，升172.2%，一手（10000股），帳面賺6200元。

捷心隆
券商 收報 升幅 招股價 一手賺 收盤時間
富途 0.98 172.2% 0.36元 6200 18：30
耀才 1 177.8% 6400 19：30
輝立 1 177.8% 6400 18：30

捷心隆高低位追蹤：

  最高位 升幅 一手賺 最低位 升幅 一手賺
富途 1.05 191.7% 6900 0.56 55.6% 2000
耀才 1.03 186.1% 6700 0.62 72.2% 2600
輝立 1.02 183.3% 6600 0.6 66.7% 2400

嘉泓物流暗盤：

嘉泓物流
券商 現報 升幅 招股價 一手賺 收盤時間
富途 2.68 0.8% 2.66元 20 18：30
耀才 2.67 0.4% 10 19：30
輝立 2.7 1.5% 40 18：30

嘉泓物流高低位追蹤：

  最高位 升幅 一手賺 最低位 跌幅 一手蝕
富途 3.05 14.7% 390 2.66 0.0% 0
耀才 2.8 5.3% 140 2.5 -6.0% -160
輝立 3.01 13.2% 350 2.32 -12.8% -340

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