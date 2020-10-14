【新股IPO】捷心隆、嘉泓物流暗盤　捷心隆2115升1.5倍一手暫賺5600元

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【天貓雙11】菜鳥物流啟動雙11備戰 阿里巴巴股價新高挑戰300元
捷心隆 （新上市編號：02115） 、嘉泓物流 （新上市編號：02130） 暗盤，捷心隆於富途暗盤表現最好，不計手續費，一手（10000股）帳面賺5600元。於耀才暗盤，捷心隆現報0.91元，升152.8%，一手（10000股），帳面賺5500元。
|捷心隆
|券商
|現報
|升幅
|招股價
|一手賺
|收盤時間
|富途
|0.92
|155.5%
|0.36元
|+5600
|18：30
|耀才
|0.91
|152.8%
|+5500
|19：30
|輝立
|0.89
|150.0%
|+5300
|18：30
|嘉泓物流
|券商
|現報
|升／跌幅
|招股價
|一手賺
|收盤時間
|富途
|2.70
|1.5%
|2.66元
|+40
|18：30
|耀才
|2.63
|1.13%
|-30
|19：30
|輝立
|2.60
|-2.26%
|+0
|18：30
於富途暗盤，嘉泓物流現報2.85元，升1.5%，不計手續費一手（1000 ）股，帳面賺40元。
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