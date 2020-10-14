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【新股IPO】捷心隆、嘉泓物流暗盤　捷心隆2115升1.5倍一手暫賺5600元

即市財經 16:21 2020/10/14

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捷心隆及嘉泓物流將於10月15日掛牌。

捷心隆 （新上市編號：02115） 、嘉泓物流 （新上市編號：02130） 暗盤，捷心隆於富途暗盤表現最好，不計手續費，一手（10000股）帳面賺5600元。於耀才暗盤，捷心隆現報0.91元，升152.8%，一手（10000股），帳面賺5500元。

捷心隆
券商 現報 升幅 招股價 一手賺 收盤時間
富途 0.92 155.5% 0.36元 +5600 18：30
耀才 0.91 152.8% +5500 19：30
輝立 0.89 150.0% +5300 18：30

 

嘉泓物流
券商 現報 升／跌幅 招股價 一手賺 收盤時間
富途 2.70 1.5% 2.66元 +40 18：30
耀才 2.63 1.13% -30 19：30
輝立 2.60 -2.26% +0 18：30

於富途暗盤，嘉泓物流現報2.85元，升1.5%，不計手續費一手（1000 ）股，帳面賺40元。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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香港股票 嘉泓物流（02130） 捷心隆（02115） IPO

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