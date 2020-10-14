【新股IPO】捷心隆、嘉泓物流暗盤　捷心隆2115倍升一手賺逾6000元

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【數碼錢包】陳德霖成立圓幣錢包科技 推「圓幣」解決貿易企業跨境支付難題
捷心隆 （新上市編號：02115） 、嘉泓物流 （新上市編號：02130） 暗盤，捷心隆於富途暗盤表現最好，不計手續費，一手（10000股）帳面賺6400元。於耀才暗盤，捷心隆收報0.98元，升172.2%，一手（10000股），帳面賺6200元。
|捷心隆
|券商
|收報
|升幅
|招股價
|一手賺
|收盤時間
|富途
|0.98
|172.2%
|0.36元
|6200
|18：30
|耀才
|0.98
|172.2%
|6200
|19：30
|輝立
|1
|177.8%
|6400
|18：30
捷心隆高低位追蹤：
|最高位
|升幅
|一手賺
|最低位
|升幅
|一手賺
|富途
|1.05
|191.7%
|6900
|0.56
|55.6%
|2000
|耀才
|1.03
|186.1%
|6700
|0.62
|72.2%
|2600
|輝立
|1.02
|183.3%
|6600
|0.6
|66.7%
|2400
嘉泓物流暗盤：
|嘉泓物流
|券商
|現報
|升／跌幅
|招股價
|一手賺
|收盤時間
|富途
|2.70
|1.5%
|2.66元
|+40
|18：30
|耀才
|2.63
|1.13%
|-30
|19：30
|輝立
|2.60
|-2.26%
|+0
|18：30
嘉泓物流高低位追蹤：
|最高位
|升幅
|一手賺
|最低位
|跌幅
|一手蝕
|富途
|3.05
|14.7%
|390
|2.66
|0.0%
|0
|耀才
|2.8
|5.3%
|140
|2.5
|-6.0%
|-160
|輝立
|3.01
|13.2%
|350
|2.32
|-12.8%
|-340
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