【宏觀中國】深圳設立天使基金　若失敗政府先承擔40%虧損

為了保持深圳的創新度，支持科技型的創業企業和創新企業，深圳政府作出了不少改革和嘗試。正值今年是深圳經濟特區建立40周年。當地的官員分享了深圳發展成科技城市，吸引資金投資的成功經驗。

【阿里巴巴】股價再創新高 麥格里維持「跑贏大市」評級，詳情請按【見下頁】

例如，深圳設立天使母基金，一期規模50億元（人民幣, 下同），現在該基金規模已由50億增至100億元，藉以培養類似華為和騰訊（00700）的企業。

更重要是，一旦天使投資失敗，政府先按40%比例承擔虧損的風險。相反，如果項目賺錢，政府一分錢不是，全部讓給投資人和社會資金。而深圳的天使投資基金於2017年11月設立的。

【港股追蹤】大和唱好阿里股價再破頂 連同騰訊美團齊創歷史新高，詳情請按【見下頁】

深圳市投資控股董事長王勇健說：「規則、規矩定好後，所有的政府官員不再參與，交給市場運作，由母基金和子基金去運作。只要沒有道德風險，沒有營私舞弊，沒有貪污等，我們都是免責的。」

數據顯示，深圳上半年吸引外資40多億美元，按年增長5%以上，另民營投資增長20多%，反映在宏觀不明朗的情況下，外資和民營企業依然看好深圳的科技產業。

【 《 iMoney 》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」 之 路】

# 國際 視野 精明理財 盡在 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多 iMoney 全新網上專欄的內容請【 https://bit.ly/2zJY7DJ 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機

記者：林衛