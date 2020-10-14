盤點美國白手起家女富豪榜單　百位女性身家合計900億美元

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福布斯（Forbs）周二（13日）發布2020年美國白手起家女富豪榜單，包括100名女性，較去年增加20名。她們當中包括創業企業家、公司高管、演藝家等，分別從事各行各業，合計總財富約900億美元。
根據該榜單，Diane Hendricks連續第三年蟬聯榜首，Hendricks從事屋頂設施業務，當年與同伴共同成立了ABC Supply公司，並將公司打造成為美國最大的屋頂設施、牆板、窗戶產品批發商之一。亨德里克斯的身家有80億美元，去年上榜時為70億美元。
Judy Faulkner則排第2名，今年她的身家累計增長19億美元，達到55億美元，較去年的第四位有所上升。她曾於1979年創立了美國醫療記錄軟件提供商Epic。
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以下是幾位六位知名女富豪：
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編輯：李勝男