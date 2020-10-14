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盤點美國白手起家女富豪榜單　百位女性身家合計900億美元

環球政經 17:42 2020/10/14

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福布斯（Forbs）周二（13日）發布2020年美國白手起家女富豪榜單，包括100名女性，較去年增加20名。她們當中包括創業企業家、公司高管、演藝家等，分別從事各行各業，合計總財富約900億美元。

根據該榜單，Diane Hendricks連續第三年蟬聯榜首，Hendricks從事屋頂設施業務，當年與同伴共同成立了ABC Supply公司，並將公司打造成為美國最大的屋頂設施、牆板、窗戶產品批發商之一。亨德里克斯的身家有80億美元，去年上榜時為70億美元。

Judy Faulkner則排第2名，今年她的身家累計增長19億美元，達到55億美元，較去年的第四位有所上升。她曾於1979年創立了美國醫療記錄軟件提供商Epic。

【億萬富豪】香港億萬富豪減至65人　全球億萬富豪財富不跌反升【下一頁

以下是幾位六位知名女富豪：

美國知名歌手Rihanna身家6億美元，排第33名，她的收入來源主要為化妝品與音樂。

Whitney Wolfe Herd是美國知名約會應用程式 Bumble的創辦人，身家5.75億美元，排第39名。

Donna Carpenter成立了Burton，主要從事滑雪器械及服裝業務，她身家5.3億美元，排第44名。

Gwynne Shotwell是馬斯克（Elon Musk）旗下航天探索公司SpaceX總裁兼首席執行官，她身家2.9億美元，排第72名。

Kelly Steckelberg是視頻通訊軟件Zoom（ZM）首席財務官，疫情爆發帶動該公司股價年內大漲逾6.5倍，她的身家亦提高至2.55億美元，排第78名。

Kris Jenner是美國話題人物金卡戴珊（Kim Kardashian）的母親，身家1.9亿美元，排第92名。

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編輯：李勝男

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