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【美國大選】特朗普往艾奧瓦州拉票 選情或響警號

環球政治 16:02 2020/10/14

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美國大選投票日在11月3日舉行，隨著今屆提前投票的人數大增，選情落後的共和黨總統特朗普繼續馬不停蹄，四出造勢拉票。特朗普將於周三前往艾奧瓦州舉行集會，他上屆曾經在此大勝，亦已重召艾奧瓦州前州長助選，但仍急於到來拉票，或預示其選情正響起警號。

【美國大選】強攻搖擺州 拜登赴佛羅里達 特朗普往賓夕法尼亞【下一頁】

【美國大選】拜登到搖擺州老人院演講：「你們對特朗普而言可有可無」【下一頁】

根據佛羅里達大學數據，接近1200萬人已經提前投票，並料這項趨勢將會繼續。而周三再多3個州開放提前投票，包括堪薩斯州、羅德島州和田納西州。

艾奧瓦州已於上周一（5日）開始提前投票，外界一度視艾奧瓦州為特朗普囊中物，因為他上屆在此以10個百分點之差力壓民主黨對手希拉莉，近期又召回長期擔任艾奧瓦州州長的美國駐中國大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）替他助選。

然而，近期民調顯示，特朗普與對手拜登在艾奧瓦州的選情相當緊湊。蒙茅斯大學上月底民調顯示，特朗普支持度50%，領先拜登的44%；昆尼皮亞克大學本月初民調則相反，拜登以50%領先特朗普的45%；而哥倫比亞廣播公司最新發表的民調，則是二人同得49%支持度。

加上，特朗普急於前往理應穩勝的艾奧瓦州拉票，更被視為其連任選情響警號的另一例證。

在艾奧瓦州期間，特朗普料會把重點放在其基本票源身上，即白人、保守派，而非嘗試爭取游離選民支持。

【美國大選】特朗普白人基督徒支持度下滑 仍勝拜登【下一頁】

【美國大選】前白宮醫生：拜登心智及認知能力令人憂慮【下一頁】

責任編輯：陳啟賢

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