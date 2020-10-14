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【港股追蹤】大和唱好阿里股價再破頂　連同騰訊美團齊創歷史新高

股樓投資 16:01 2020/10/14

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大和發表的研究報告指，阿里巴巴(09988) 料於「雙十一」後公布第二財季業績，預計公司整體收入將升29%至1,530億元人民幣。而按非通用會計準則計算，EBITA利潤率將為26%。國家統計局早前公布7至8月內地綫上零售銷售按年增長20%，該行料9月份增長將為17%至19%，而今年第三季內地綫上零售銷售則會按年增19%至20%。該行將阿里2021至2023年度盈利預測削0.1%至1%，重申「買入」評級，維持目標價348元。截至近4時，阿里股價再創新高，升1.6%報296.6元，最高曾升至298元。

【港股追蹤】新一代iPhone無驚喜？ 手機設備股股價個別發展  詳情請按【見下頁

另外兩隻科技股龍頭騰訊(00700)及美團(03690)，今日亦造好，股價創歷史新高。騰訊暫升2.3%，最高曾升至574元歷史新高。美團亦升0.7%，最高曾升至283.6元創歷史新高。

至於ATMX剩餘一隻小米(01810)，今日亦升1.5%，不過距歷史新高則仍有逾17%距離。

 

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