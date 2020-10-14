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【美國大選】特朗普白人基督徒支持度下滑 仍勝拜登

環球政治 16:17 2020/10/14

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美國民調指出特朗普的白人基督徒支持度出現下滑趨勢，但目前仍然較拜登領先。

美國總統大選11月3日舉行，白人基督教徒一向為美國總統特朗普的重要支持者。但美國皮尤研究中心（Pew Center）一項民調指出，特朗普的白人基督徒支持度出現下滑趨勢，但目前仍然較拜登領先。

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皮尤研究中心於9月30日至10月5日，訪問10,543名美國登記選民，分析各宗教取向選民的投票意向。調查顯示特朗普（Donald Trump）於白人福音派基督徒、白人非福音派基督徒及白人天主教徒的支持度，都明顯領先。

選民類別/支持度 特朗普支持度（%） 拜登支持度 （%） 支持度差距（百分點）
白人福音派基督徒 78 17 61
白人非福音派基督徒 53 43 10
白人天主教徒 52 44 8

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與8月的同類調查相比，特朗普於3個宗教取向選民的支持度都出現下滑，其中白人福音派基督徒的支持度下跌5個百分點、白人非福音派基督徒下跌6個百分點；白人天主教徒則下跌7個百分點。

雖然特朗普的支持度減弱，但調查指出對手（Joe Biden）於上述3個宗教取向選民的群組，未有增加優勢。

據悉，拜登近期的競選活動力爭有宗教信仰的選民支持，更於14個搖擺州份的天主教和基督教媒體投放競選廣告，突顯其作為天主教徒的身份。

責任編輯：鄭錦玲

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