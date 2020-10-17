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【Mosaic慢慢砌@iM網欄】Orsoni：隱秘的馬賽克花園

名人薈萃 12:24 2020/10/17

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威尼斯雖說是旅遊小島，依然有一些低調奢華的秘密花園，是要刻意發掘才能遇上。到了威尼斯火車站Santa Lucia，拖着行李穿橋過街，轉彎抹角。大約半小時後吧，只見一座古老大宅，我在一道用馬賽克砌着 A. Orsoni 的門牌前停下，是這裏了！進入室內，不是 B&B的大堂，而是一個展覽館，Check in 之前逛一圈，Orsoni 的歷史一目了然。

由1888年開始，Angelo Orsoni 在威尼斯點燃玻璃馬賽克的爐火，至今未曾熄滅。Orsoni最早是在 Murano製作彩色水晶玻璃，後被馬賽克藝術家 Facchina聘請製作玻璃馬賽克，當 Facchina 移居法國後，Orsoni 便在威尼斯大運河現址自立門戶。威尼斯聖馬可大教堂，巴塞隆那聖家大教堂的馬賽克玻璃，都由 Orsoni 供應。

一進入Orsoni便是一間展覽館

本來一間玻璃工廠並不出奇，但到了第五代傳人 Lucio Orsoni，本身亦是一位馬賽克藝術家，在工廠外開闢了一間馬賽克工作室，樓上是五間房的 B&B，我們這些學生白天學習，到晚上回房間休息。

馬賽克工作室外有個小花園，我剛到的時候盛放着粉紅色飯碗大的玫瑰，香的。上課一段時間後，輪到紫藍色的繡球肆意綻開。無論在工作室，旅館房間、露台，都看到花園，心花怒放！

玫瑰花在 Orsoni 的花園任意攀爬着

玻璃工廠的工人每天汗流浹背地工作，他們有時大唱意大利歌劇，豪氣干雲。剛完成的玻璃又厚又大，靠女工們切成小小四方粒，她們活潑愛笑，工作時大聲傾談，沒有顧忌！這些勞工階層，純樸，勤勞，自信，看得出他們對工廠的歸屬感。

由工廠向內行，經過一道拱磚門，是 Orsoni 引以為傲，他們稱為色彩圖書館(Color Library) ，這是百多年積累的玻璃寶庫。一格格高聳至天花板的木櫃，收藏了五六千種色彩的馬賽克方塊，彩虹般列陣，是歲月熔爐燒製的藝術品。
下次分享我在Orsoni 的學藝生活。

Orsoni 的色彩圖書館收藏五、六千種色彩玻璃



攝影：洪捷
 

作者_洪捷簡介：

女性，曾任職文化藝術版記者多年，著有散文集《藝賞心開》。離開報館後往意大利拜師學習馬賽克藝術。回港即成立花意工作室，八年來專注創作馬賽克。現為國際當代馬賽克藝術家協會（AIMC ）會員，2018年參展該會雙年展。2019年4月舉行了首次個展。

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撰文 : 洪捷

欄名 : Mosaic慢慢砌

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