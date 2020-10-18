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【心中有富@iM網欄】懂得打開顧客的心扉 銷售員的溫度

名人薈萃 14:32 2020/10/18

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如果從事銷售的行業，大家會發現，有一些銷售員的業績往往一枝獨秀，但當你細心觀察，卻發現他們對於產品的熟悉程度，並不是如你預期中高超，甚至比一些銷售成績一般的銷售員沒大分別。為甚麼一些每天營營役役，努力將產品各方面功能都用心推介給消費者的銷售員的銷量，比不上那些金牌銷售員呢？要了解這個情況，我們就要將畫面拉闊一點，除了我們留意兩類銷售員對產品的認識程度外，我們還要留意兩類銷售員對於顧客的款待方式。

正如上文提到，金牌銷售員也許對產品的認識程度不高，但他們往往能夠和客人建立親密的關係，他們見面時總是先閑話家常，天南地北。金牌銷售員在和客人見面時，往往先是打招呼問好，然後再談一下潛在顧客的最近情況，例如：「你好嗎，李先生，你最近過得怎樣啊？」多數的顧客都會回答：「還過得不錯呢！」而這些看似簡單而平平無奇的對白，正是造就了王牌銷售員的銷售成功之處。根據心理學家研究發現，當消費者回答銷售人員正面的答案時，例如：「我覺得不錯呢！」他們心裏就不期然會出現一種優越感和自信。而且他們希望自己的言行一致，故此，之後銷售員向他們推銷產品時，他們為了維持自己的言行一致性，於是就會較容易購買相關產品。

美國學者丹尼爾曾經進行一個實驗，他隨機打給參加者，詢問他們是否願意讓籌款人員上門推銷產品，而籌得的金額將會捐錢給有需要的人，結果只有18%參加者願意讓籌款人員推銷。在實驗的第二輪，丹尼爾同樣隨機打給參加者，但在提及募捐之前，工作人員先向參加者問好，對參加者表示正面答案後，工作人員才說出籌款的要求，結果發現有32%的人願意讓工作人員登門籌款，成功機會比第一組多出差不多一倍。

這個實驗說明，對於銷售人員，對產品的了解十分重要，但不是最重要。最重要的是，我們懂得如何打開顧客的心扉，對他們感受到我們的關心，先從人性化切入，較有「溫度」的推銷，總比給人見錢開眼的感覺，來得更自然和親切。

作者_司徒永富簡介：

走過高山低谷，總結一句：我們不需要每事問意義，只管回答每個處境向我們的詢問，盡力活好當下。長知識固然重要，長智慧更重要。尤其喜歡從故事喻道中得著智慧，隨心分享。

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撰文 : 司徒永富

欄名 : 心中有富

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