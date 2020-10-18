【Flora Rabbit 愛生活@iM網欄】邊種運動最健康？持拍運動好處多！

不管你是不是羽毛迷都知道有一種友誼叫做「羽客李林」，林丹與李宗偉是為「亦敵亦友」的好朋友，既是對手也是朋友。只要李宗偉打下去，林丹會陪他打下去。筆者一直很欣賞這種友誼和體育精神。

▲ 有一種友誼叫「林丹李宗偉」，既是對手也是朋友。

很多朋友都知道筆者最喜歡打羽毛球，小時候放學後在二樓平台打羽毛球。到幾年前，才跟波友定期打羽毛球，只是學藝不精，還是停留左快樂羽毛球的程度。雖然是快樂羽毛球，筆者打波都想贏，可惜輸給一位11歲的認真小朋友。他每次都會企定打波。輸波後，他總會說:「如果打波都唔知道可以點面對未來」筆者十分欣賞認真小朋友，我相信這位小朋友將來必成大器!

筆者當時打波都好認真，一星期至少打兩次波。羽毛球場一場難求!真意想不到筆者曾經為了打波，可以入到去東涌、機場，還有去旅行時不忘打羽毛球。今日專欄就分享持拍運動的好處。

▲ 去年12月，筆者到會安旅行，不忘打與當地小朋友打羽毛球，不亦樂乎！

國際醫學雜誌《Lancet Psychiatry》研究報告指，牛津大學和耶律大學等機構的研究人員通過對120萬人的運動數據進行分析。研究人員發現，對身體健康最好的運動是持拍運動。持拍運動能降低人的47%的全因死亡率和約56%心血管疾病死亡風險。持拍運動中，筆者最喜歡是羽毛球。

▲ 筆者與波友打羽毛球的快樂時光，記得呢場係非常激烈。

羽毛球是全身運動

在不停運用手腕揮拍的同時，還得用踝關節、膝關節以及胯關節等部位，加上不斷地彎腰撿球，各式各樣的細微動作都能使身體各部肌肉充分運動。

集中精神練眼力

打羽毛球能讓人「眼明手快」，長期鍛鍊能夠提高視覺靈敏度和眼睛的反應能力。無論是估計對方戰術或，長期鍛鍊下來，不但能夠增加眼球周圍肌肉的鍛鍊，提高對於事物的敏銳度，使眼力提高。

鍛煉心肺功能

羽毛球和大部份的球類運動一樣，在超過半數需要體力支撐的原則之下，通過出汗等可加快新陳代謝，加快毒素的排出，所以可鍛煉心肺功能，對於預防心血管疾病以及強身健體非常有效。

降低頸椎的風險

在打羽毛球過程中身體需要用手肩膀協調出動，頭和肩部會不停活動，從而降低頸椎和肩周病的發病風險。此外，羽毛球運動也很適合減肥。筆者最瘦的時候是一星期打兩三場波。

鍛煉四肢不僵硬

揮拍運動除了需要上肢緊握球拍，還需要下肢不停地向球的落點方向移動，能增強四肢肌肉和力量，維持四肢的協調性。另外，利用手腕以及肩膀的協調運用，從手臂帶動的連續性肩頸運動，如果能夠堅持打羽球，能夠讓肩頸隨心所欲地操作任何動作。

鍛煉腦力

羽毛球需要大腦思考如何運用戰術去戰勝對手，所以對腦部也是一種鍛煉，腦部常鍛煉可以保持思維的敏捷性，提高反應能力和記憶力。筆者記得要企定打波，諗清楚先揮拍。

▲ 羽毛球是全身運動，鍛煉四肢不僵硬和鍛煉腦力，好處多不勝數！

注意事項

正所謂合適的運動是最好的運動。揮拍運動唔係所有人都適合，所以大家應選擇適合自己的運動。不同年齡和體質所選擇的運動方式有所不同，應根據自己身體狀況來決定選擇最合適的運動。

每次運動時間應根據自身的心肺功能，肢體承受限度去調整，避免運動過度。老年人應儘量避免過於劇烈的運動方式，可選擇較慢的有氧運動如慢跑、騎自行車、游泳、太極拳等。

作者_Flora Rabbit(周嘉瑩)簡介： 80後，愛花藝。自2019 年11月做第一個保鮮花瓶賀細妹結婚，就開始迷上保鮮花瓶，半年內設計超過30個保鮮花瓶。Flora Rabbit 喜歡下廚、遊歷、做過背包客，希望將DIY 的快樂、住家養生及所見所聞和大家分享，一起愛生活！ Facebook: Flora Rabbit

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