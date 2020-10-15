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【C家教路@iM網欄】經濟復甦　帶動內地股市重開強勁勢頭

名人薈萃 07:32 2020/10/15

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美股勢頭持續強勁，羅素2000指數表現意外地強，上周升逾6%，可見資金衝入了美國的中小企業，但後來板塊輪動的速度亦很快，納指截至周一（12日）已反彈至接近9月初12000點的歷史高位，筆者相信現時投資氣氛回暖有助納指繼續向好，甚至突破高位。

自特朗普感染新冠肺炎後，似乎在總統大選民調方面持續失勢，現時雙方支持度差距擴大逾10個百分點。就算特朗普使出陰招，暫停兩黨的救市方案對選情也沒有好轉，反而拜登勝算繼續提高，間接利好新能源相關板塊，如電動車、光伏玻璃、風能等。新能源利好主要受惠於拜登的2035年無碳發電計劃及一系列環保政策，美股Invesco太陽能ETF (TAN) 從9月尾至今升逾三成。不過，始終政治市不易估計，民調不代表實質結果，因此筆者亦沒有在此類板塊繼續高追。

A股上周五股市（9日）重開氣氛繼承了十一黃金周的良好經濟復甦，內循環及環保等板塊都熱受追捧，周一受惠於國家主席習近平南下深圳利好消息，就連近月比較弱的醫療保健板塊都強勢起來。中國央行周一亦把遠期售匯業務的外匯風險準備金率由20% 降至零，期望就此放緩人民幣匯率近期過強的升勢，人民幣的資金或因此流入至其他資產如股票，變相利好A股近期的勢頭。

美股及A股的強勢也帶動了港股的投資氣氛，周一港股成交高達1,400億元，不過恒指表現只回到24,600點水平，美股道指現時已回升至28,800點。美股FAANG回暖的表現亦在恒生科技指數上反映，後者周一亦暴升逾3%。

在整體行情都向好的情況下，筆者現時已滿倉上陣，只有小許空間繼續以指數期貨增大倉位，但亦有不時提醒自己股市或會突然回調，畢竟這次升勢相信至少已過了一半階段，可能需要開始部署對應下行風險的執行。

作者為鵬格斯資產管理首席投資總監、證監會持牌人士、C基金—中國股票基金經理。C基金現時持有Invesco太陽能ETF、亞馬遜及網飛的長/短倉。以上純為個人意見，不構成投資建議。https://www.facebook.com/pickerscapital/

 

作者_李浩德簡介：

有超過20年投資管理經驗，信奉價值投資，亦著重企業增長。現任C基金基金經理，鵬格斯資產管理首席投資總監，之前為惠理基金經理。每周一篇港股心得，對於行業、股市及經濟作出個人分析與觀點分享。

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撰文 : 李浩德

欄名 : C家教路

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