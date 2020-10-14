全球最大貨櫃船運公司馬士基　復甦勝預期仍裁員2000人

全球最大貨櫃船運公司馬士基（Maersk）周二（13日）及公告表示，貨運需求復甦快於預期，並提高了盈利前景，但同時宣布計劃削減成本，裁員2000人。

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馬士基處理全球約五分之一的貨櫃，其表示在幾個月前疫情高峰時生意額急劇下跌，現時回升幅度超出預期。



馬士基集團執行總裁施索仁(Soren Skou)稱：「公司所有業務希望在第三季度業績達致穩健的收入增長，特別是在海洋的物流與服務領域。」他又補充，由於貨運量的反彈速度超出了預期，馬士基的成本能好好控制，而需求旺盛亦導致運輸費用有所上漲。



馬士基目前擁有約8萬名員工，其預計第三季度與裁員相關的重組費用約為1億美元。馬士基表示，現在預計扣除重組和整合成本前的全年息稅，折舊及攤銷前利潤在75億美元至80億美元之間，較早前的60億美元至70億美元有所增長。

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責任編輯：梁翠麗