【山地悠遊人生@iM網欄】 終極城中遊－麗思卡爾頓酒店 (The Ritz-Carlton Hong Kong) （有片睇！）

每年生日， 我都會安排旅程。 今年無法出遊， 心底有個小小的願望：香港麗思卡爾頓酒店 (The Ritz-Carlton Hong Kong) ， 大堂在103樓， 房間在104樓至117樓。在118樓， 擁有全世界最高的室內泳池， 世界最高的酒吧 Ozone。 沒有一間香港酒店可以媲美 Ritz 的景色， 飽覽全港美景，甚至看到南丫島。酒店開業多年，偶爾會去進餐，可惜一直未有機會住宿。 可能因為國慶煙花滙演取消了，也可能是黃金周不通關，Ritz 在10月1號的海景房帶有貴賓廳服務，加服務費後才3800元。 貴賓廳服務包早午晚三餐，下午茶和黃昏雞尾酒。終於可以達成住願望，來個終極城中遊。

國慶一連4日假期， 香港各大酒店入住率超過八成。據職員透露，Ritz更是爆棚，入住率100％，這麼親民的價格，又難怪人滿為患。以前也會客滿， 可遊客不會一整天待在酒店內的， 這對酒店來說是極大挑戰。

運氣算好的，因為預定了貴賓樓層的房間，可以提早辦理入住， 剛踏進門，職員已經非常有禮貌地打招呼。職員耐心地告知貴賓廳各項活動的時間表，原本提供24小時小食飲料及各類酒，因應疫情關係，貴賓廊提早在晚上10點關閉。泳池限制人數和使用時間，每次只可容納30人，每場可使用一個半小時。因人多，午餐晚餐都要分批， 每輪客人只有一個半小時。 於是當機立斷，馬上預定了所有行程。

一踏進房門，已經被那180度的維港海景驚豔到！奢華配套、廣闊視野是Ritz 的特色。 海景角落已被佈置得美輪美奐， 窗上面貼上氣球及生日快樂。黃昏， 酒店團隊又替房間佈置中秋節的裝飾，送上一個彩虹小蛋糕，還給小孩送上酒店標誌獅子小背囊。客房在117樓，在高空上看著雲在眼前飄過，碰巧是中秋節，抬頭一看，月色映照在維港，看著海面皎月的倒影，不捨得入睡。

在118樓的室內無邊際暖水泳池，維港景色一絕，天花全是鏡子，背泳時看著鏡子裡得倒影，夢幻般的感覺。室內有一冷一熱兩個按摩池，舒服得不得了。 室外露天陽台有個按摩浴池和沙灘椅， 頗有浸溫泉的風情，小朋友玩到捨不得走。職員主動提供毛巾、瓶裝水及安排池邊休息位置。位於泳池旁的健身室設備齊全，更衣室更是無可挑剔， 每個儲物櫃裡都備有拖鞋，毛巾，小密實袋。

早午晚餐都是在116樓的貴賓廊，自助形式，不過選擇不多，味道還可以，食物溫度及用料上的配搭更是拿捏恰當。看到大廚經常站出來查看食物供應情況， 力求完美。 下茶餐由層架形式款待， 喜歡打卡拍照的客人會很滿意，雖然食物質素非常一般，比較失望，但酒類和鮮果汁無限供應。 請注意，下午茶時段不設預定，住客要排隊入座。 雖然滿座，然而所有職員都忙中有序，親切友善， 有效率。 翌朝的早餐也很棒，提供多款麵包、點心、其中以牛角包及酥點水準最高，Cupuccino更不容錯過。

強烈推薦這間酒店， 總的來說，好食好住十分滿意，高水準服務 ， 員工由前台，訂房部，餐廳員工，對客人都極有禮及專業， 有賓至如歸的感覺， Ritz 絕對要試一次！

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作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介： 以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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