【宏觀術數@iM網欄】風水擇日簡介一 實用擇吉法

前兩期談過修造搬遷的一些風水宜忌，主要是關係於房屋單位坐向，和流年太歲神煞及當事人（宅主）的相互關係。今期續談一下風水擇日上的一些實用知識。

「擇日」古稱「選擇」，古代社會很重視出行，所謂「行船跑馬三分險」，外出風險比現代大，因此重視擇吉並且兼顧時間和方向相互配合。最古的選擇法，應算「奇門遁甲」，便是用於行軍出征方向及時間的選擇。「奇門」本身也被傳說為九天玄女傳給軒轅王帝，出戰打敗敵人蚩尤之用。後來發展出來的奇門兵占、兵陰陽家等均由此而生，算是術數用於宏觀大局之用。

春秋戰國以後發展出更多擇吉種類，現代流行的方法大約有建除、奇門、六壬、干支五行、玄空、演禽和七政等等，其中部份主要應用於生活上擇吉如出行、竭貴、婚嫁、催吉和祭祀等等。

《通勝》建除家擇吉法

於日常生活事項民眾很多時都會使用《通勝》來擇日，主要大多依據「建除家」，按流日地支和月令的關係將日子分為建、除、滿、平….等十二神，原理可追溯至奇門出行訣的「地四戶」，筆者多年前曾撰文詳細介紹過，出行擇吉必定會配合方向，例如某日某時向某個方向出發的吉凶等等。而現時建除法則只計算日子是吉或凶，使用時便須留意其局限性。

以下表列出今年餘下幾個月份的建除十二神日子方便大家查閱，只需以日的地支對照月令便可查出十二神，也可以直接翻查《通勝》，其中以通勝內印紅色的日子多為吉日，黑色為凶日，並有每日的宜忌作參考。同時也須避免一些凶日如月破、歲破日（如今年子年，歲破為午，明年丑年，歲破在未）等等，破日只適合於一些結絕的事情如拆屋或結束舊事等。

▲ 庚子年餘下幾個農曆月份的建除十二神擇日資訊

▲ 通勝擇日資料例

五行干支擇日

另一個頗為普及的術數方式為五行擇日。當中有以宅主本身命局八字五行喜忌去選擇吉日，例如宅主命格喜火和土的話，便以火、土旺的日子作選擇，這樣變成選擇出來的日子自然是當事人的幸運日，但卻未必能配合單位坐向及其他家族成員的喜忌，這會是一個考慮。另有配合正五行擇日，會以選擇時辰（吉時）的四柱組合結構與及貴人、祿、馬和神煞去作選擇，並避開三煞及其他凶煞，後來再發展出配合九宮飛吊方式，以配合想要修造動土的方位（和奇門及玄空飛星相類）。

從上可以看到，談及風水擇吉去催運或「扶山補龍」，必要加入的條件是方位或方向。實際操作時，風水師都會兼顧兩者的，如修造（裝修）應避免從那些方位開始，催吉甚或鬥煞，又應從那處動土等等。

玄空風水的擇吉法

既然涉及九宮（八方+中宮），那麼玄空風水以何法為依歸呢？

不少風水師會以年、月、日、時的飛星來選擇吉時，以吉星到門到山或用事位為依歸。

但是，我們也可參考一下明末清初有「地仙」尊譽的玄空風水祖師爺蔣大鴻（並非多啦A夢那個大雄）的重要著作《天元五歌》，其中第四篇《陽宅篇》談住宅佈局，最後第五篇《造命篇》則全篇專談風水擇吉的，表明重要性等同重新造命，就如人出生一樣。重點一言以蔽之云：「故有先人造命訣，不是干支子平說， 渾天寶照候天星 ，此是楊公親口傳。」明指從楊公（楊筠松，唐朝國師兼風水祖師）傳下來的擇吉法門，是「天星擇日」。篇幅所限，後續再簡單介紹實戰的操作方式。

作者_區日謙簡介： 術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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