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【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】「仁者無敵」吳俊霆　征服世界七大洲十大高峰

名人薈萃 08:32 2020/10/15

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八千里路雲和月 生有限但心無限

認識吳俊霆Elton，緣於半年前小弟有次跑落山失足墮地，雙手手指均受傷及腫脹，但當時沒有特別理會，只是看跌打、照照X光，沒有斷骨便算，傷勢一直未有好轉。後來朋友介紹到Elton的物理治療中心求醫，冒昧提出訪問要求。求醫前看看Elton的跑步背景，才知道原來他這麼猛料，去年他輕鬆跑畢在法國舉行的300公里、挑戰人體極限的PTL賽事（Petite Trotte à Léon，為全球最大規模越野跑賽事UTMB當中距離最長的項目），還在賽前一天才 完成攀登歐洲中部最高峰的白朗峰（4,810米），再早前他已完成攀登世界七大洲十大高峰，包括在2017年登上世界之巔 — 珠穆朗瑪峰（8,848米）。

小弟做完訪問後一口氣看看Elton 幾本大作，當中《峰巔人生。因緣追夢》描述Elton攀上珠峰的艱險經歷，再強大的身體，都未必能敵得過變幻莫測的天氣，Elton登頂後一度失明數天，只憑觸覺摸黑返回珠峰基地營的一段看得人心跳加速，實在不得不佩服Elton堅強的意志。

Elton表示兒時想也沒有想過攀珠峰，因為旅費驚人，動輒數十萬元，而且攀程足足兩個月，要撇下香港的工作良久談何容易，而且攀珠峰前還要學習多種知識技能，包括高海拔運動醫學、冰雪攀登等技巧。Elton指他當初創立物理治療中心，其中一個原因是想建立好事業後，可以了無牽掛地去追尋夢想，怎料世上始終沒有易做的生意，歷盡艱辛起跌，公司最終用上了十多年才上了軌道，建立好團隊，並儲夠彈藥挑戰珠峰，雖體能已過了頂峰，幸好經驗搭夠，在對的時間做到了對的事。他笑言若年輕十年就輕易完成攀珠峰的美夢，缺少了十年的人生閱歷，可能不會像現在一樣，對攀山、對人生有這份深深的體會。

要挑戰世界之巔珠穆朗瑪峰，除了要有好的體能、準備充足及經過無數技巧訓練，還要遇上好天氣，吳俊霆Elton在2017年順利登上珠峰，成就他其中一個夢想。（本文章所有相片均由受訪者Elton 提供）

要挑戰世界之巔珠穆朗瑪峰，除了要有好的體能、準備充足及經過無數技巧訓練，還要遇上好天氣，吳俊霆Elton在2017年順利登上珠峰，成就他其中一個夢想。（本文章所有相片均由受訪者Elton 提供）

要挑戰世界之巔珠穆朗瑪峰，除了要有好的體能、準備充足及經過無數技巧訓練，還要遇上好天氣，吳俊霆Elton在2017年順利登上珠峰，成就他其中一個夢想。（本文章所有相片均由受訪者Elton 提供）

Elton將個人的比賽和攀山經歷輯錄成書《峰巔人生。因緣追夢》、《吳俊霆走過的天與地》和《由零到最遙遠的距離》，希望對志同道合者有所啟發，並藉此為多個病人組織籌款，他亦在《逆向飛翔2》一書分享其生命故事。

Elton本身亦有成立慈善團體，希望透過專業知識和運動元素去協助不同的病人組織，多年來支援多個器官捐贈及風濕病基金會的慈善項目。他坦言物理治療這一行本身亦要經常教導病人做復康運動，要自我護理得宜才能令病情更好，無論是器官移植，抑或是風濕病患者，均要靠自己不放棄的精神，以及不時做復康運動才能維持健康良好，所以當時攀珠峰除了籌款幫助該兩個組織，更特別帶領兩個曾經接受腎臟移植的復康者前往珠峰基地營（5,364米）。Elton將他征服珠峰，及該兩位朋友挑戰珠峰基地營的艱難經歷及訓練過程拍下來，製作成慈善電影，為病人組織籌款。Elton很開心可以借助自己喜愛的運動，幫助有需要的人，完成很多心目中的挑戰和夢想。

Elton (右) 帶領兩位腎臟移植復康者Peter及Martin到達珠峰基地營。

Elton 經常支援器官捐贈的活動和義務帶跑。

至於未來有甚麼目標，Elton表示已準備在今年年底再挑戰自己，但暫時先賣關子，始終攀山運動跟其他運動比賽有些不同，最怕事先張揚，令自己面對變幻莫測的大自然時帶來不必要的壓力和危險，當時攀珠峰為了要達到籌款目的才無可避免要事前公佈。

Elton兒時從來沒想像過運動二字能和自己人生扯上關係。那些年，他居住過環境差劣的元朗木屋區，後來搬上期待以久的公屋，過著樸實的生活。那時唯一的娛樂就是偷偷在放學後爬上家後的丫髻山，從山頂可看到元朗一帶井井有條的水田，並伴有靈渡山的斜陽，那動人的景緻令Elton從此愛上了大自然。Elton未滿18歲已走遍全香港山頭，並開始參加比賽，包括首個人生100公里 — 1997年毅行者，2000年開始他參加多個本地知名賽事，而最具代表性是國際雷利山頭霸王越野馬拉松。這項比賽需運用地圖導航技巧和野外知識，由於自己習慣看地圖，又熟悉不同的山路，所以駕輕就熟，一參加就得到冠軍，之後更得到戶外運動用品店保捷行的贊助，就更加不敢怠慢提升體能，正式投入更多練習，參加更多跑步及跑山賽事。Elton笑言當年參賽人數不是太多，獲獎較易，差不多只要完成賽事就能奪標而回，不像現在的比賽發展成熟，高手雲集，而且很多人也懂得如何正確地訓練。要數跑齡27年的Elton所得的獎項，真是數之不盡，Elton參與本地及世界各地超過400場賽事，贏過超過250個不同形式的比賽獎項，包括山頭霸王9年冠軍。

Elton小時候最愛登上丫髻山，欣賞水田及斜陽。

Elton與隊友何海濤在2009山頭霸王攜手衝線。

Elton多年的比賽隊友均為山界冠軍級人馬。

Elton表示當了註冊物理治療師，以及全情投入更多比賽練習之後，就更加認識自己身體。因為傷患多了，就會將學過的物理治療知識應用在自己身上，相輔相成令自己獲得更大進步，物理治療令他學懂愛惜攀山和跑步，同時也令他診症更得心應手，成就他的人生。

他表示廿年來逢星期一至六，每天都用上12小時診症，放工後仍有很多教學工作和慈善活動去做，所以平日夜晚多數只訓練一至兩課，甚至要到三更半夜才有時間跑，公司及家在中環的Elton通常會直接跑上山頂，在盧吉道衝幾個長約3.5公里的圈，期間會就地運用那裡的運動設施鍛鍊體能。由於年紀漸長，現時主要集中在耐力訓練，較少練速度，因為較易受傷。星期日就會練長課，短則30-40公里，長則60-70公里，還有要強化肌力，因為跑山最重要是力量，這樣才不會因為肌肉太累而導致受傷。

Elton平日會在他的物理治療中心工作長達12小時。

Elton放工後仍有很多教學或慈善活動，十分繁忙。

Elton指，自己診症多年，最常見的跑步受傷離不開膝頭及足踝，自己有時也因疏於訓練而經常受傷，幸好星期日比賽受傷，亦能於星期一上班時「自醫」，不經不覺比賽27年，從未停步。

對於跑者的建議，Elton提醒大家要注重訓練肌力和良好姿勢，即使心肺功能不夠好，比賽時只要配速控制得宜，仍能做出較佳時間和減少受傷機會。他認為大家不要胡亂聽從別人「要跑幾多及儲多少里數」的訓練方法，因為訓練量是因人而異，受性別、年紀甚至心理生理所影響，最重要是因應自己能力，採取中庸之道，狀態不好時不要勉強，狀態好的時候亦適度控制，到比賽時才搏盡。他說這不是叫大家「hea」練，而是在練習過程中不斷聆聽身體，調控好屬於自己的「量」，他見過很多病人因過度訓練而受傷或失去原動力，比賽成績就自然差。「以為自己練得不辛苦就不會進步，覺得內疚，每次都博得好盡，最終經常受傷，前進三步又退後兩步，我寧願你每次逐少進步。記住！練極都沒有受傷，才是『真』精英運動員！況且絕大部分人根本不需要精英式的訓練方法。」

Elton診症時亦經常聽病人訴苦，除了希望早日康復，又不時因為大大小小的工作及家庭問題而令自己不開心。Elton希望大家保持有謙卑的心，不要因為求進步的心和自重感而忘記運動背後的意義，畢竟運動是為了強健體魄、挑戰自己，追求夢想以帶來喜樂。他建議大家除了慣常訓練，不要太介意成效，每個月可作一兩次自己喜歡的「消閒」訓練方法，既可氹自己開心，亦可藉此思考一下人生和運動真諦，甚至多想想如何運用自己的能力義務去幫助有需要的人。Elton喜歡跑上盧吉道欣賞維港夜景，又特別喜愛環香港島跑，以環島平伏心情。他曾試過面對人生逆境（就如今次疫情）而心情低落時，連續五晚收工後環島跑，每晚四個多小時跑至深宵。他笑言可能好多人覺得這樣很辛苦，但他說自己不求速度，邊跑邊細看道路旁人，試想想那些深宵時份仍在營營役役的人，他們背後的人生故事。跑完第一晚「諗通咗少少」，跑完第二晚「覺得自己係得嘅」，跑到第三晚，「重拾心情，找回人生目標」，跑到第五晚途經便利店時，職員問Elton這樣苦苦重覆為了什麼，雙目交投，他說「天道酬勤，大家也為自己和別人而努力吧」。或者，這就是所謂的「生命影響生命」。

Elton平日夜晚會跑上山頂盧吉道，欣賞他最愛的維港夜景。

最後，Elton分享他的座右銘 —「仁者無敵」，「無敵」不是要贏盡天下，而是要問心無愧，在適合自己的年紀、背景及生活範疇內，以勤、仁、忍，盡力做到最好、最美的境界，學懂欣賞自己的不完美和別人成功的原因，那何來「敵」或自己的心魔。無論你是十分著重成績、剛跑步的初哥，抑或是高峰過後急流勇退的專業運動員，他希望大家能理解「仁者無敵」，一種平常心的體會，一個「高峰過後不一定是低谷」的互勉。這讓我想起Elton 著作中呼應的一句「夢想不會發光，發光的是追夢的你自己」。

樂於助人、積極貢獻社會的Elton，在2018年獲選為十大傑出青年，實至名歸。

作者_Clayton Lauw簡介:

跑齡10年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，今年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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撰文 : Clayton Lauw

欄名 : 跑呀跑，跑咗去邊？

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