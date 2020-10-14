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【美國經濟】美國紓困措施見曙光？　共和黨再推提5000億紓困方案

股樓投資 15:14 2020/10/14

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參議院多數黨領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 周二（13日）發聲明指，將會提出5,000 億美元的紓困措施，參議院將會在19日針對此法案進行表決，當中包括工資保護計畫（PPP）在內的措施。他指，除非民主黨藉參議員阻止法案推出，否則在進入大法官提名程序前，應可通過新一輪財政刺激方案。

總統特朗普（Donald Trump）在Twitter發帖文也一改早前的論調，敦促議員加快通過美國最高法院提名人聽證會，並且盡快協商推出新一輪法案。但他似乎對法案規模感到不滿，他又在麥康奈爾發聲明後於Twitter回應道：「紓困！如非大規模方案不如就回家去！」

不過，民主黨卻未必妥協，眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi)指美國確實需要達成紓困方案，但民主黨現在的影響力比過去都還大，該黨不會接受縮水協議。此前民主黨在眾議院提出2.2萬億美元的紓困方案，惟法案遭到參議院否決。

佩洛西指，雖然特朗普最近對紓困法案的言論，有向民主黨妥協的意味，但她指紓困法案除了要考慮規模外，還要用得其所，兩黨需要達成共識，而非一方消極妥協。

撰文 : 林展鋒

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