【創業‧創程‧創命運@iM網欄】時間有限 要學懂生時間

每個人生來就是不公平，各人出身不同，但上天唯獨給予公平的就是時間。每人每日都就只有24小時，沒多沒小，所謂一串光陰一串金，如何在日常生活中製造更多的時間，JAKE KNAPP 和 JOHN ZERATSKY 為GOOGLE VENTURE 開發 Design Sprint，目的是幫助企業發展提高系統性分析及減少不必要的時間浪費，

今次分享七個有效生出更多時間的方法，讓各位在日常生活當中製造更多的時間，來做你真正在乎或平常抽不出時間的事情。

第1避開時間隕石坑，數十萬年前有一顆巨大的隕石撞擊在地球的表面，撞出了一個大隕石坑，而隕石坑正是隕石的30倍多，在現實的生活當中那些小小的分心就像是隕石一樣，會讓我們掉進時間的黑洞。你原本只是打算花兩分鐘的時間在社交平台上發布一則貼文，但接下來你看到平台通知，所以用花了五分鐘來回覆留言，然後又看到的朋友分享了一篇文章，最後又花了時間來閱讀，原本的兩分鐘就像是隕石一樣，不斷的把你的時間也吃掉了。那麼我們要怎樣察覺並避開這些隕石坑呢。我們可以這樣來練習，事先預想並寫下做這件事情的時候會有可能出現哪些誘惑，例如上面的例子，回覆留言及看朋友分享的貼文就屬於誘惑。當你事先在想這些誘惑，那麼這些誘惑出現的時候馬上就能察覺並且避開了。但在很多的情況下，我們並不可能事先預想到所有的可能性，當你下次發現自己掉進時間黑洞，就馬上記錄下這一間黑洞習慣是什麼。是看朋友分享內容還是看新款手錶發佈。如是者下次同的場景出現的時候就可以保持警惕了，要記得你能躲過越多的隕石坑，你就越能自主掌握越多的時間。

第2取消吃到飽，例如串流媒體訂閱就像是隨時吃到飽的點心一樣，你為了不想白花訂閱所支付的錢而一直吃直到撐爆肚子為止，因為這些服務很容易讓你沒節制一直看下去，回過神來又用沒預算的時間。要讓自己「從讓我看看上面有什麼」這一個想法改成「什麼影片是我想看的」角度來出發，讓我們更有節制來享受娛樂。

第3增加上癮的習慣阻力，手機裡的社交媒體是不是一直保持著登陸的狀態呢當我們使用電腦網頁登錄時，也會經常會跳出是為了記住密碼這樣的一個訊息出來讓我們現不用再重新輸入密碼，這些功能雖然看似很方便但往往會讓我們浪費更多的時間在瀏覽社交媒體上面。嘗試工作時拿出你的手機將社交媒體登出，當下意識地想用這些App時候看到需要登錄賬號密碼，可能就會因為太麻煩了放棄使用或者可以將它們從你的手機直接刪除，這個方法可以防止你在無聊時，無意識的使用這些社交媒體。

第4小看負面資訊，很多時我們會被一些某名人或某地發生意外，學習知道有件事便可的心態，因為這些內容不但會影響我們的心情，對人生跟未來也沒有多大的幫助。你可能會覺得必須要知道今天全球世界各地發生了什麼事情，但其實很多頭條新聞過了今天，到了明天不是下個禮拜就過時了，而你就算不知道也不會對你的人生造成多大的影響。

第5鎖住自我行程表，在你的行程表上選擇一段時間安排任何的事情，不要讓任何人打擾你，如果有人在這一段時間找你的話就告訴對方也已經有計劃了。

嘗試給自己一段時間，完全保留給自己的，放下所有的工作和雜事，做一些你只想做但是沒有時間做的事情。例如學一些新技能，作一些副業，或作網絡分享等等。要記住如果你不給自己安排時間別人就將會替你安排。

第6濃縮行程表，現今社會我們經常面臨著時間碎片化的這一個問題，有些事情用時必須要用完整的一段時間來處理的。每天把必需及優先事情寫出，由重要性排列。把可以控制的，如一場半小時會議壓縮到15分鐘或是把要會面的客人安排推後半小時，拿出中間的時間處理重要要務或可能需要時間完成的工作作預先準備，這樣不但可以提高效率，還可以減低事情出現的變數引起的風險。

第7點到即止，有時我們很難在一天工作完成後立即停下工作，再回多一封email，多處理待辦事項，直到自己很累了無法繼續才停下來。但其實有些事情是永遠做不完的，永遠都會有新的email或是信息，每天都有新的待辦事項。如果我們一直這樣做下去的話，就會佔用到之後屬於自己的時間。因此我們可以給自己設定一個目標，做完一定的工作量後就結束了。不要追求完美執著把所有的事情給完成，每一個人都應該留一些時間給自己，否則永遠都被困在了老鼠圈裡面了。今次分享到這裡，謝謝！

作者＿張顥嚴簡介： 人的一生短暫，好好把握每日，找尋新機遇，創造事業，成就人生。現從事餐飲及消毒事業。須知時代瞬息萬變，喜歡學習不同行業知識及嘗試各類業務。對占卜星相略有研究，現在研究九運的新機遇!

更多創業‧創程‧創命運@張顥嚴的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！