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【日企齊攻港】Donki中環店及Sukiya油麻地店明開幕　壽司郎12月再開新店（附新店優惠詳情）

環球政經 16:11 2020/10/14

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香港人最喜歡外遊的國家，日本相信是很多港人的第一名。疫情之下，很多「哈日族」已大半年不能「返鄉下」。幸好多間日資企業近年齊齊登陸香港，相信可以一解「哈日族」的思鄉之情。

Don Don Donki中環店明開幕

日本的生活百貨店Don Don Donki（驚安之殿堂），2019年7月首次登陸香港，來港不足2年已部署開6店。Don Don Donki已先後在尖沙咀、荃灣、銅鑼灣開店，每次開店也大排長龍，吸引不少人「朝聖」。

Don Don Donki最新分店，將於明天（10月15日）在中環皇后大道中開幕。Don Don Donki亦已預告，今年12月及明年2月，分別於將軍澳及小西灣開店。

Don Don Donki中環皇后大道中稱為「100QRC店」，將24小時營業。據Don Don Donki在Facebook專頁的公布，新店10月15至31日將提供以下開幕優惠：

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  • 由10月15至19日每日首200位顧客消費滿$800，送限量版布袋1個（於2020年10月15至19日期間，於100QRC店以單一收據消費滿$800或以上之顧客可獲贈香港限量版DON DON DONKI布袋一個。每天限量200個，以香港時間00:00至23:59為一日，先到先得，送完即止。每位顧客於活動期間只限換領一個。）
  • 10月15-18號入場人士可以得到Medicom x DON DON DONKI 口罩套一個（只限指定時間，先到先得，送完即止）
  • 10月15-18號即場下載 DON DON DONKI App 並登記成為會員, 即送禮品一份（只限指定時間，先到先得，送完即止）
  • 仲有DONKI限量版手撥扇免費派發（只限指定時間，先到先得，送完即止）

分店地點：中環皇后大道中100號LG及地庫 (中環站D出口, 近中環半山扶手電梯)

營業時間：24小時 (於10月15日早上10時正式開幕)

 

DON DON DONKI來港未夠2年，先後在尖沙咀、荃灣、銅鑼灣開店：

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SUKIYA油麻地開店　首2000名客人將獲紀念環保袋

日式牛肉飯店SUKIYA（すき家）在2019年12月來港，在旺角開設第一間分店，每天也大排長龍。到了今年4月，SUKIYA再於黃埔開設第二店。

SUKIYA第三間分店繼續選址九龍，位於油麻地的新店明天（10月15日）上午9時開幕。營業時間由早上6時至晚上12時。

SUKIYA油麻地店開業，凡選購主餐(堂食或外賣)的首2000名客人，將獲贈開幕紀念環保購物袋一個

  • 開幕當天起，凡選購主餐(堂食或外賣)的首2000名客人，將獲贈開幕紀念環保購物袋一個。

分店地址：油麻地彌敦道558-560號譽發廣場地下A舖

營業時間：06:00～00:30

 

SUKIYA去年底在旺角開店:

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壽司郎12月開藍田店

日本連鎖壽司店「Sushiro壽司郎」同樣在2019年攻港，先後於佐敦、黃埔、長沙灣、黃大仙及樂富開店。雖然分店越開越多，但食客依然要花長時間等候。

據報道，壽司郎第6間分店繼續落戶九龍區，將於今年12月將進駐藍田。

SUKIYA去年起攻港，在九龍區連開多店：

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責任編輯：葉卓偉

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