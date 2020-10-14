【日企齊攻港】Donki中環店及Sukiya油麻地店明開幕　壽司郎12月再開新店（附新店優惠詳情）

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【恒大配股】傳銀行閂水喉 恒大配股籌43億 股價暴瀉逾16％ 市值蒸發415億
香港人最喜歡外遊的國家，日本相信是很多港人的第一名。疫情之下，很多「哈日族」已大半年不能「返鄉下」。幸好多間日資企業近年齊齊登陸香港，相信可以一解「哈日族」的思鄉之情。
Don Don Donki中環店明開幕
日本的生活百貨店Don Don Donki（驚安之殿堂），2019年7月首次登陸香港，來港不足2年已部署開6店。Don Don Donki已先後在尖沙咀、荃灣、銅鑼灣開店，每次開店也大排長龍，吸引不少人「朝聖」。
Don Don Donki最新分店，將於明天（10月15日）在中環皇后大道中開幕。Don Don Donki亦已預告，今年12月及明年2月，分別於將軍澳及小西灣開店。
Don Don Donki中環皇后大道中稱為「100QRC店」，將24小時營業。據Don Don Donki在Facebook專頁的公布，新店10月15至31日將提供以下開幕優惠：
分店地點：中環皇后大道中100號LG及地庫 (中環站D出口, 近中環半山扶手電梯)
營業時間：24小時 (於10月15日早上10時正式開幕)
DON DON DONKI來港未夠2年，先後在尖沙咀、荃灣、銅鑼灣開店：
SUKIYA油麻地開店 首2000名客人將獲紀念環保袋
日式牛肉飯店SUKIYA（すき家）在2019年12月來港，在旺角開設第一間分店，每天也大排長龍。到了今年4月，SUKIYA再於黃埔開設第二店。
SUKIYA第三間分店繼續選址九龍，位於油麻地的新店明天（10月15日）上午9時開幕。營業時間由早上6時至晚上12時。
分店地址：油麻地彌敦道558-560號譽發廣場地下A舖
營業時間：06:00～00:30
SUKIYA去年底在旺角開店:
壽司郎12月開藍田店
日本連鎖壽司店「Sushiro壽司郎」同樣在2019年攻港，先後於佐敦、黃埔、長沙灣、黃大仙及樂富開店。雖然分店越開越多，但食客依然要花長時間等候。
據報道，壽司郎第6間分店繼續落戶九龍區，將於今年12月將進駐藍田。
SUKIYA去年起攻港，在九龍區連開多店：
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責任編輯：葉卓偉