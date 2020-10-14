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【新冠肺炎】抗體疫程測試存安全顧慮而暫停 與特朗普療程類似

環球社會熱點 15:22 2020/10/14

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對抗新冠肺炎的努力再臨挫折，美國藥廠Eli Lilly and Co宣布，由政府贊助的新冠肺炎抗體療程因為安全顧慮而暫停臨床測試。據報有關的新冠肺炎抗體療程跟美國總統特朗普之前接受的Regeneron抗體療程十分類似。

【特朗普確診】特朗普讚雞尾酒療法有效 患者急切求試【下一頁】

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暫停測試的療程名為ACTIV-3，Eli Lilly發聲明指，出於謹慎考慮，ACTIV-3獨立數據安全監視委員會建議暫停註冊，因此公司支持委員會的謹慎決定，以確保參加測試人士的安全。

ACTIV-3在8月開始於美國測試，招募1萬人參與，現正對需要入院的新冠肺炎患者測試，讓測試者接受ACTIV-3及瑞德西韋療程，再跟只用瑞德西韋的測試者比較。該療程同時也在療養院試驗，以了解能否防範工作人員受感染。

Eli Lilly本月初才表示，已經為另一款抗體藥物LY-CoV555向當局申請緊急應用許可（emergency use authorization），以用於病況溫和至中等的新冠肺炎患者身上。

除了Eli Lilly，強生（Johnson & Johnson）周二才宣布因為有測試者出現未能解釋的疾病，被迫暫停測試；AstraZeneca更因為英國疫苗測試有人不適，令其他地區的測試至今仍未全面恢復。

【特朗普確診】特朗普又拍片 稱治療期間「學到很多」【下一頁】

【新冠疫苗】強生停疫苗試驗 參與者染「未能解釋疾病」【下一頁】

責任編輯：陳啟賢

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