【巴黎疫情】消息：當局正考慮實施宵禁 以遏制疫情

截至現時為止，法國已有75.6萬宗新冠肺炎個案，單日新增逾1.2萬個案，死亡人數超過3.2萬人，並預料首都巴黎醫院的深切治療部(ICU)於下周爆滿。有消息指，法國政府正考慮實施宵禁，進一步收緊限制，以遏制疫情再次惡化。

據法國媒體報導，巴黎及近郊地區醫院系統負責人Martin Hirsch於當地時間周二(13號)透露，下周六(24號)將會有800至1,000名新冠肺炎患者須接受深切治療，佔當地醫院的70%至90%的ICU床位，將出現醫療「爆煲」的情況。

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目前法國強制要求市民在室內公共場所佩戴口罩，而巴黎等多個城市亦要求市民同樣地在戶外公共場所須戴口罩。外界料疫情升温或令法國政府將進一步收緊防疫措施。

法國總統馬克龍(Emmanuel Macron) 在當地時間周二與內閣部長舉行會議，討論下一步計劃，是否從晚上8時實施宵禁。負責法公民事務的法國部長Marlene Schiappa指，政府不排除採用宵禁的措施，法新社則引述一名消息人士指，當局只考慮宵禁措施，並沒有全面封城的打算。

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責任編輯：潘曉豐