  • 26°C
香港時間 : 20201014日 (三) 16:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【巴黎疫情】消息：當局正考慮實施宵禁 以遏制疫情

環球政經 15:56 2020/10/14

分享：

截至現時為止，法國已有75.6萬宗新冠肺炎個案，單日新增逾1.2萬個案，死亡人數超過3.2萬人，並預料首都巴黎醫院的深切治療部(ICU)於下周爆滿。有消息指，法國政府正考慮實施宵禁，進一步收緊限制，以遏制疫情再次惡化。

據法國媒體報導，巴黎及近郊地區醫院系統負責人Martin Hirsch於當地時間周二(13號)透露，下周六(24號)將會有800至1,000名新冠肺炎患者須接受深切治療，佔當地醫院的70%至90%的ICU床位，將出現醫療「爆煲」的情況。

【新冠肺炎】研究指染疫後不保證免疫　二次感染病情更嚴重：【下一頁

【新冠肺炎】中國56日無本土確診斬纜　山東青島5日內完成全民檢測：【下一頁

目前法國強制要求市民在室內公共場所佩戴口罩，而巴黎等多個城市亦要求市民同樣地在戶外公共場所須戴口罩。外界料疫情升温或令法國政府將進一步收緊防疫措施。

法國總統馬克龍(Emmanuel Macron) 在當地時間周二與內閣部長舉行會議，討論下一步計劃，是否從晚上8時實施宵禁。負責法公民事務的法國部長Marlene Schiappa指，政府不排除採用宵禁的措施，法新社則引述一名消息人士指，當局只考慮宵禁措施，並沒有全面封城的打算。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

 

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：潘曉豐

 

新冠肺炎疫情 巴黎 法國 馬克龍 疫情

上一篇文章

【港股追蹤】大和唱好阿里股價再破頂　連同騰訊美團齊創歷史新高

下一篇文章

【小老闆生意經@iM網欄】靠薄利多銷取勝 廉價快消品店成疫情大贏家
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】網民問幫長者維修公屋天花要幾錢 裝修師傅一句霸氣回覆 贏盡網友讚賞
【網民熱話】網民問幫長者維修公屋天花要幾錢 裝修師傅一句霸氣回覆 贏盡網友讚賞
【百佳抽獎】今日下午1時開始接受登記 有三點注意 附登記詳情及登記連結
【百佳抽獎】今日下午1時開始接受登記 有三點注意 附登記詳情及登記連結
【趁市旺上車】新盤柏傲莊爆旺 上車客怕未來樓價更貴 速以566萬購尚城兩房
【趁市旺上車】新盤柏傲莊爆旺 上車客怕未來樓價更貴 速以566萬購尚城兩房
【樓市熱話】兩夫妻月入8萬元　買柏傲莊三房單位是否明智？
【樓市熱話】兩夫妻月入8萬元　買柏傲莊三房單位是否明智？
【疫市後遺症】70、80後那些年成長必到之地 疫情重創零售 旺角開店多年品牌紛棄租
【疫市後遺症】70、80後那些年成長必到之地 疫情重創零售 旺角開店多年品牌紛棄租
【樓市熱話】同事對新界區私樓極有偏見 ：「一世都唔會住新界樓」
【樓市熱話】同事對新界區私樓極有偏見 ：「一世都唔會住新界樓」