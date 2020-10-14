【新冠肺炎】英國攝影師協會得獎作品 捕捉NHS前線日常

▲ 英國攝影師協會公布2020年得獎作品，記錄英國國民保健署（NHS）前線，對抗新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情的境況。

英國攝影師協會公布2020年得獎作品，其中公開組冠軍作品，記錄英國國民保健署（NHS）前線，對抗新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情的境況，震撼人心。比賽涵蓋多個範疇包括：環境、美妝、食物、新聞攝影等範疇。

今次公開組得獎攝影師是Lewis Khan，他憑著作品《Theatre》（暫譯：戰場）一系列在倫敦切爾西和威斯敏斯特醫院（Chelsea and Westminster Hospital）拍攝的照片奪冠。作品聚焦在英國國民保健署前線，在對抗新冠肺炎疫情時鮮為人知的一面，包括清潔工、病人、探訪者、醫院職員等。

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Lewis Khan道：

從外科醫生到刷手護士（洗手姑娘）、護士長、腫瘤科專家，以及他們的病人。《Theatre》研究這些建構醫院的角色和他們工作環境的肌理。 （From surgeons, scrub nurses and matrons to some of Europe's leading oncology consultants and their patients, Theatre is a study of the people that make up the hospital, and the fabric of their environment.）

英國攝影師協會（Association of Photographers；AOP）自1968年成立。每年都會公布一系列得獎作品，以下是今屆作品一覽：

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責任編輯：葉芷樺