【新冠肺炎】英國攝影師協會得獎作品 捕捉NHS前線日常

英國攝影師協會公布2020年得獎作品,其中公開組冠軍作品,記錄英國國民保健署(NHS)前線,對抗新型冠狀肺炎病毒(新冠肺炎)疫情的境況,震撼人心。比賽涵蓋多個範疇包括:環境、美妝、食物、新聞攝影等範疇。

今次公開組得獎攝影師是Lewis Khan,他憑著作品《Theatre》(暫譯:戰場)一系列在倫敦切爾西和威斯敏斯特醫院(Chelsea and Westminster Hospital)拍攝的照片奪冠。作品聚焦在英國國民保健署前線,在對抗新冠肺炎疫情時鮮為人知的一面,包括清潔工、病人、探訪者、醫院職員等。

【英國疫情】利物浦最高警示 新《蝙蝠俠》電影卻繼續拍【下一頁】

【英國疫情】利物浦民眾酒吧狂歡 禁令前夕享受「最後一夜」【下一頁】

Lewis Khan道:

從外科醫生到刷手護士(洗手姑娘)、護士長、腫瘤科專家,以及他們的病人。《Theatre》研究這些建構醫院的角色和他們工作環境的肌理。

(From surgeons, scrub nurses and matrons to some of Europe's leading oncology consultants and their patients, Theatre is a study of the people that make up the hospital, and the fabric of their environment.)