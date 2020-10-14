【全球減碳】全球30大投資者針對旗下投資組合　計劃未來5年減碳29％

全球管理資產總額達5萬億美元的30大投資者組成的「淨零資產所有者聯盟（Net-Zero Asset Owner Alliance）」表示，他們計劃在未來5年內將其投資組合的碳排放量減少多達29％。

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隨著政策制定者為明年在蘇格蘭舉行的下一輪全球氣候談判做準備，聯盟的舉動可能會成為其他主要投資者對減碳施加壓力。



該聯盟表示，其成員將在投資組合中16％至29％的溫室氣體，並在2021年第一季確定各自的具體目標。該聯盟在一份聲明中表示，這個計劃稱為2025年目標設定協議（2025 Target Setting Protocol），將增加投資於正在過渡為低碳經濟的公司。此舉足以影響市場和政府的政策。

聯盟希望能藉此向有投資者的數千家公司傳達「必須大幅削減碳排放」的信息，未來亦將與願意調整業務模式的公司合作。

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責任編輯：梁翠麗