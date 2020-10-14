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【聯乘優惠】新西蘭貿易發展局夥Eat The Kiwi　推期間限定優惠（附優惠碼及網站連結）

商業 14:55 2020/10/14

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新西蘭貿易發展局（New Zealand Trade and Enterprise）與網上購物平台Eat The Kiwi合作，推出期間限定優惠。（Eat The Kiwi提供）

港人近來愈來愈多網購，新西蘭貿易發展局（New Zealand Trade and Enterprise）與網上購物平台Eat The Kiwi合作，推出期間限定優惠。首100名Eat The Kiwi的顧客，於10月內消費滿1,000港元，即可享價值588港元的珍寶蜆食譜套裝配Villa Maria Private Bin馬爾堡長相思白酒。

若是100名以外的顧客，消費滿同樣金額，亦可獲價值480港元的珍寶蜆食譜套裝。食譜套裝包含4人份量的材料，還附送食譜卡，教授煮食步驟。要獲得優惠，需將產品加入到購物車，並在結帳時輸入優惠碼「CLAMS」。

【行銷趨勢】品牌直播帶貨　應如何挑選網紅擴大行銷效益？

【好想去旅行】東京劃入日政府「Go To Travel」支援計劃　旅行社預約大增迫政府追加補貼

Eat The Kiwi買滿1,000元　免運費送全香港
Eat The Kiwi現時提供各類新西蘭直送產品，包括走地雞蛋、新鮮蔬果、草飼肉、素肉食品、麵包及即食食品等。只要消費滿1,000元，即可免費送貨到全香港，訂單於下單後的翌日送貨。若不足1,000元，則送往九龍及香港島將收取80元運費，送往新界收取120元運費。

另外，該平台將個別產品於HKTVmall Eat The Kiwi網店有售，但上述優惠並不包括HKTV mall。

【消費優惠】想購物又想慳錢可以點？　網銷、零售折扣和你看（不斷更新）

責任編輯：馬意文

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