【恒大配股】傳銀行閂水喉 恒大配股籌43億　股價暴瀉逾16％ 市值蒸發415億

近期屢傳財政不穩的中國恒大（03333）宣布，以每股16.5元，配售2.6億股股份，較假期前收市價大折讓15%，佔擴大後已發行股本1.96%，集資額約43億元，較早前市場傳聞集資80億元規模縮減近半。

恒大股價今日大瀉，開市報16.5元，但之後很快失守配股價，最多曾跌19%低見15.68元，最新報16.14元，跌16%，成交額65億元。以發行股數130.65億股計，市值單日蒸發415億元。

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市傳恒大配股獲多家知名機構投資者認購，包括全球最大公募基金之一Vanguard、挪威央行主權基金Norges Bank、國際知名基金Snow Lake、Key Square、LMR，英國知名保險公司Legal & General。

近期恒大屢傳來債務問題，據外電引述消息指，恒大最大的債權銀行民生銀行（01988）已要求分行叫停恒大的新增無擔保債，包括在債券市場等，以減少整體債務。同時幾家大型國有銀行包括農業銀行(01288)、浙商銀行(02016)及工商銀行(01398)均採取類似的政策。

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報道引述恒大的代表以文字回覆指，公司與金融機構合作正常，亦未有留意到銀行減低相關比重。

早前網傳恒大發信予廣東省政府，請求加快審批A股上市，否則到明年初其資金鏈將斷裂，更會引起金融系統風險及社會不穩。其後恒大發通告澄清，表示網上傳聞是虛假，之後更獲得一眾戰略投資者簽訂補充協議，同意不要求回購並繼續持有恒大權益，涉資逾800億元人民幣。

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記者：李兆明