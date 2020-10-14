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【大行點睇】獲3間大行唱好 比亞迪今股價創上市新高

股樓投資 17:23 2020/10/14

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早前，比亞迪（01211）與旗下的比亞迪電子（00285）分別發盈喜，比亞迪預期今年首9個月純利會增加最多1.29倍，而比亞迪電子則預期首9個月的溢利將較去年同期增最少3.2倍。發盈喜後，比亞迪分別獲大摩、大華及野村3間大行上調目標價。比亞迪今日收報134.5元，升4.3%，創上市後新高，成交額達17.3億元。

【蘋果概念股】比亞迪及比亞迪電子 齊齊發盈喜 詳情請看[下一頁]

三間大行的報告亦指，比亞迪的電動車以及刀片電池的銷情理想，所以預期集團將會出現強勁的盈利增長。大摩認為更好的業績及近來汽車銷量的上升，都會推動集團股價在短期內繼續上漲，但公司估值高企令該行對其保持中立態度。該行將集團的目標價上調近7成至126元，給予「與大市同步」評級
 
【港股追蹤】新一代iPhone無驚喜？ 手機設備股股價個別發展 詳情請看[下一頁]

大華則認為，中國政府未來會推出更多有利電動車銷售圴政策，所以分別上調集團2021至22年的盈利預測分別調升5%及11%。該行上調集團目標價2成至180元，並維持「買入」評級

野村認為集團計劃分拆比亞迪半導體上市亦會是下財年的潛在股價催化劑。野村重新覆蓋比亞迪，予目標價166元及「買入」評級。
 

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撰文 : 趙家盈

經濟 比亞迪電子（00285） 比亞迪股份（01211）

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