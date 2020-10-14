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【港股追蹤】受累國際航綫未恢復 航空股未走出低谷

股樓投資 14:35 2020/10/14

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航空交通今年受疫情影響，上半年幾乎處於停擺狀態，內地三大航空股也因此跌至低谷。不過隨著內地疫情逐漸受控，國內航空交通大致回復。惟最新數字營運數字顯示，國際航班大減下，航空類股份仍然未走出低谷。

國家民航局上周五（9日）公布，本月1日至8日，全國民航共計運輸旅客達1,326萬人次，日均旅客運輸量恢復至去年國慶假期的91.07%；全國實際飛行航班117,327班次，日均航班量恢復至去年同期的89.7%。

【港股追蹤】復甦不似預期　市場對濠賭板塊睇法轉淡，詳情請按見下頁

驟眼看，航班數目已大致回復正常水平，但南方航空（01055）最新公布的9月份數據，顯示國內旅客數字就算見底回升，但仍未能彌補缺少國際航班的損失。

南方航空公布，集團9月份客運運力投入（按可利用座公里計）按年下降23.7%，國內同比則上升6.6%；旅客周轉量（按收入客公里計）按年跌27.5%，國內同比則升1.6%；客座率按年下跌4.14百分點，至77.6%。

以載客人數計，9月份國內旅客達1,109萬人次，按年上升2.5%，但地區及國際載客人數，受疫情關係所影響，同比均大跌超過95%；今年累計國內載客人數達6,158萬人次，按年仍跌36%;

貨運方面，貨運運力投入（按可利用噸公里-貨郵運計）按年上升近1%；貨郵周轉量（按收入噸公里-貨郵運計）則同比下跌約1.1%；貨郵載運率按年下跌1.04個百分點，至50.59%。

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記者：葉志偉

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