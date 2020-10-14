【異動股】風電行業爭5年產能倍增　金風科技飆升22%、大和：目標太進取

▲ 風電股熱炒，金風科技更急升兩成幾。（資料圖片）

北京國際風能大會上，由400多家風能企業提出《風能北京宣言》，爭風電設定納入「十四五」規劃，觸發國策受惠憧憬，多隻風電股熱炒。其中，金風科技 （02208） 午後衝高逾2成，全日收報9.22元，升22%，成交7.93億元。

龍源電力 （00916） 全日升6.2%，至5.65元；大唐新能源 （01798） 升4.2%，報1.23元。協合新能源 （00182） 升8.9%，至0.43元。

《風能北京宣言》宣稱要爭取「碳中和」，爭取國家於2025年間均新增裝機5000萬千瓦以上；2025年後，中國風電年均新增裝機容量應不低於6000萬千瓦，到2030年至少達到8億千瓦，到2060年至少達到30億千瓦。

根據當局資料，2019年全國風電新增併網裝機2574萬千瓦，有關宣言目標等於要求短期內產能增倍，其2060年遠期目標相當於去年內地燃煤發電規模的3倍。

大和發表簡短評論認為，宣言所訂目標遠較市場預期進取，即使對長遠前景感樂觀，但難以相信行業能在短期達到宣言所訂目標，裝機成本成為短線關卡。

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