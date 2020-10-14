  • 26°C
香港時間 : 20201014日 (三) 14:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國大選】Twitter禁部分假帳戶 涉扮撐特朗普黑人

環球政治 14:11 2020/10/14

分享：

美國總統大選11月3日舉行，美國今年多次爆發「黑人性命攸關」（Black Lives Matter，簡稱BLM）示威，種族議題成為大選焦點。社交媒體Twitter宣布暫時禁用部分帳戶，指這些用戶涉及違規，於Twitter假扮成為美國總統特朗普的黑人支持者。

【美國大選】質問巴雷特曾否性侵 民主黨怪問題阻大法官提名 【下一頁】

拜登到搖擺州老人院演講：「你們對特朗普而言可有可無」【下一頁】

美媒報道，Twitter近期出現部分可疑帳戶，這些帳戶自稱是黑人身份，表示自己會投票支持美國總統特朗普（Donald Trump），但大多使用相同的字眼發文，例如於Twitter宣稱：「對的，我是黑人，我會投票支持特朗普！」（YES IM BLACK AND IM VOTING FOR TRUMP !!!）

據悉，這些可疑帳戶為增加可信性，會盜用新聞報道等來源的黑人照片，部分用戶更自稱是退伍軍人或執法人員。

紀錄片批特朗普抗疫失敗 導演：讓人民心中有數（多圖、有片）【下一頁】

其中一個涉事帳戶於上周啟用，盜用了一名黑人警員的照片，聲稱要投票支持共和黨。該帳戶僅發布8則帖文，於Twitter已有2.4萬名追蹤者，最受歡迎的一則帖文更獲7.5萬次讚好。

Twitter周二（13日）表示，該平台已禁用部分自稱為特朗普的黑人支持者的帳戶，指這些帳戶涉嫌濫發信息及平台操縱行為。Twitter表示正就上述行為進行調查，如發現仍有帳戶違反公司政策，也會禁用這些帳戶。

責任編輯：鄭錦玲

社交媒體Twitter宣布暫時禁用部分帳戶，指這些用戶假扮成為美國總統特朗普的黑人支持者。

相關文章

【美國大選】質問巴雷特曾否性侵 民主黨怪問題阻大法官提名
今日
【美國大選】質問巴雷特曾否性侵 民主黨怪問題阻大法官提名
【美國大選】拜登到搖擺州老人院演講：「你們對特朗普而言可有可無」
今日
【美國大選】拜登到搖擺州老人院演講：「你們對特朗普而言可有可無」
【美國大選】前白宮醫生：拜登心智及認知能力令人憂慮
今日
【美國大選】前白宮醫生：拜登心智及認知能力令人憂慮
【美國大選】紀錄片批特朗普抗疫失敗 導演：讓人民心中有數（多圖、有片）
今日
【美國大選】紀錄片批特朗普抗疫失敗 導演：讓人民心中有數（多圖、有片）
【美國大選】福西拒支持特朗普 遭對方Twitter攻擊
2020/10/13
【美國大選】福西拒支持特朗普 遭對方Twitter攻擊
選舉 種族主義 媒體 特朗普 Twitter 美國 總統大選

上一篇文章

【iPhone 12】換不換機？iPhone 11或是不二之選（附規格比較）

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（10月14日 時間14:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國大選】福西拒支持特朗普 遭對方Twitter攻擊
【美國大選】福西拒支持特朗普 遭對方Twitter攻擊
【新冠疫苗】強生停疫苗試驗 參與者染「未能解釋疾病」
【新冠疫苗】強生停疫苗試驗 參與者染「未能解釋疾病」
北韓金正恩落淚道歉欠真誠？韓媒揭戴瑞士名錶（多圖）
北韓金正恩落淚道歉欠真誠？韓媒揭戴瑞士名錶（多圖）
【宇宙奧秘】捕捉黑洞吞噬星體過程 撕成意粉狀（多圖、有片）
【宇宙奧秘】捕捉黑洞吞噬星體過程 撕成意粉狀（多圖、有片）
【新冠肺炎】C朗拿度確診 錯過葡萄牙對瑞典比賽
【新冠肺炎】C朗拿度確診 錯過葡萄牙對瑞典比賽
新型冠狀肺炎全球疫情（10月14日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（10月14日 時間14:00）