【疫下變陣】資優生棄讀「神科」做雕塑家　大型策展叫停轉攻社區創作

▲ 雕塑家及社區藝術策展人楊嘉美指出，疫下沒法舉辦大型展覽，反而多了時間做社區策

資優兒童往往被譽為神童、天才，她偏偏甘於平凡。80後雕塑家楊嘉美，中一時已跳級讀中四課程，13歲奪得香港傑出少年選舉優異獎，長大後不讀神科，反踏上藝術之路，叫不少人大跌眼鏡。

眼見藝術品在高級展館被裱起、掛上一個個「很多個零」的價錢牌，使她反思藝術的意義，遂於2018年創立非牟利組織《藝術有嘉》，致力普及藝術教育。面對新冠肺炎疫情殺到，大型展覽紛紛叫停，她亦改變策略集中落區，讓藝術策展來得更貼地。

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明明可做天之驕女，一句想做藝術家，頃刻嚇窒人。「當時老師很驚訝，覺得資優生理應當律師、醫生，而非藝術家。我想做開心的事，不應因別人目光而改變初心。」楊嘉美13歲時，遠赴美國史丹福大學修讀資優兒教育培訓計劃EPGY；16歲於哈佛大學上暑假課程，她是班中唯一的高中生；21歲畢業於芝加哥大學視覺藝術及政治學雙學士學位。

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不甘定型 長大後棄當醫生律師

雕塑其中一個特點，是能以不同形式出現在生活中，透過與人互動來刺激五官。惟相較其他藝術，製作時較為吃力。「特別是女性，須不時站立鋸木10多小時，是很大的挑戰。」

最辛苦一次，是不眠不休直踩80多個小時，於2012年製作木雕塑「What If……」，這個大問號展品首現身芝加哥火車站，現則於香港國際機場展出。「木材會隨環境濕度而變形，要將木材扭曲成某個形狀時，把握好時間是非常重要。」她形容過程是「Trial and error」，「普通鋸木已很難，是次更採用壓縮木材專利技術Bendywood，需要幾個人一起做熱機械處理，才能壓縮木材以彎曲或扭轉。」

藝術帶離博物館 社區共同創作

居美十餘年，至2015年回流，首個任務是獲邀為荷蘭駐港總領事官邸，設置藝術裝置「繭」。「不止是雕塑，我更擔任視覺藝術總監，展覽結合雕塑、攝影及舞蹈，屬跨界別及跨媒體創作。」獲得一致好評後愈戰愈勇，她亦成為少數能於參加2017年及2018年法國五月藝術的本地雕塑家之一，並且是《十大青少年藝術家》、《全港時尚專業女性選舉》等得獎者。

策展做得多，發現香港的基層小朋友接觸藝術渠道少，她於兩年前成立《藝術有嘉》，冀填補現行藝術教育不足，吸引更多人參與公共藝術裝置。「很多人覺得雕塑遙不可及，又想成是一門高難度功藝，但其實藝術也可被帶出博物館、更貼地，讓社區共同參與創作。」

▲ 策展做得多，發現香港的基層小朋友接觸藝術渠道少，楊嘉美於兩年前成立《藝術有嘉》，冀填補現行藝術教育不足。（陳國峰攝）

空談實用變成設計 引起交流關鍵

疫下沒法舉辦大型展覽，她便改變策略集中落區。如與醫管局合作，為亞博館染疫病人提供綫上藝術分享；從餐廳回收貝殼、蒸籠，邀請小朋友髹上顏料後再展出，以宣揚海洋保育及文化傳承。除面對面小班教學外，她又準備不同材料包，鼓勵小朋友從家中回收廢物，在網上齊齊動手做勞作。料至明年舉辦50個工作坊，惠及900名學生。

「藝術品空談實用會變成設計，關鍵是能引起人與人之間交流及互動，跨越時代更能體現出一件物件的價值。」她續言，希望每件藝術品均具其影響力，未來將繼續推動藝術普及化。

記者：姚慧儀