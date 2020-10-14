【網絡攻擊】疫下假電郵攻擊猖獗　港企揪出新手法

▲ Green Radar早年已在新加坡建立電郵安全監控中心（SOC），今年終於落戶香港。Green Radar行政總裁廖鋭霆表示，該中心能全天候監測電郵攻擊，客戶以中小企為主。

安領國際（01410）旗下的電郵網絡安全公司劍達（香港）（Green Radar）專注電郵安全領域。Green Radar行政總裁廖鋭霆表示，電郵攻擊多年前已經存在，因為該方法成本低，而且覆蓋的層面很廣，所以多年來企業都樂意採用，後來更受黑客及不法分子喜愛。

APT攻擊猖獗 針對大公司

近年環球數碼化，企業營運、應用都連接到網絡，而電郵則仍然是缺口，並且是黑客非常覬覦的戰略要衝。「電郵逐漸成為引企業入局的工具，亦是黑客及不法之徒，入侵企業的前期必要手段，以試探企業的保安程度。」

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廖鋭霆指出，近年企業網絡保安漸趨完善，因此衍生APT攻擊（進階持續性滲透攻擊）。「APT攻擊並非植入病毒，反而是惡意程式，逐步偷取企業機密資料，這方法在過去10年非常猖獗。」

▲ Green Radar行政總裁廖鋭霆表示，疫情下，員工在家工作，警覺性較低，是以近期偵測到的電郵攻擊數字有上升趨勢，而不法之徒的虛假電郵的方式亦層出不窮。（李彥煒攝）

在家工作警覺性較低

今年爆發新冠肺炎疫情，企業甚至政府皆採取員工在家工作的措施，不少員工都要在家連接家居網絡，並開啟自家的電腦、電郵，並連上公司的聯網伺服器。Green Radar戰略總監林德齡表示，今年以來，偵測到的電郵攻擊的確比以往多。「員工在家工作，更加需要開啟電郵，而在家中，警覺性亦較低，不法之徒容易有機可乘。」

一般有4大類假電郵：

電郵帳號被黑客盜取；

假冒品牌名稱欺詐攻擊；

假冒個人名稱欺詐攻擊：

相似域名（Look-alike Domain）

林德齡透露，近期虛假電郵例子有：假扮企業的客戶要求匯款，假扮員工老闆，要求兌換支票，完成電子交易，以及假扮某大型品牌發送假冒電郵，以問卷方式騙取用戶輸入個人資料等。「通常該類型攻擊會以大公司為主，而高層收到的虛假電郵會更多，有8至10年歷史的公司，就佔近期電郵攻擊總數的一半。」

▲ Green Radar近期就在香港多開一個電郵安全監控中心（SOC），以應付周邊地區如香港及澳門客戶的需求。（李彥煒攝）

假扮航空公司問卷電郵

林德齡分享，近期偵測到一個嶄新虛假電郵個案，客戶收到一個來自某大型航空公司的網上問卷電郵，當中的電郵寄件者抬頭、文字、版面、圖片都幾可亂真，並附上一個二維碼（QR code）供用戶掃描。

由於一般的電郵防護系統都未能完全偵測出QR code，不法之徒或利用此方法避過掃描。

廖鋭霆表示，Green Radar利用自家方法，先掃描客戶郵件，並與黑名單對照，若發現可疑電郵便送上雲端，並在雲端沙盒（sandbox）環境隔離掃描，即使有問題，亦對客戶系統不會構成危險。

▲ Green Radar戰略總監林德齡表示，由於一般的電郵防護系統都未能完全偵測出QR code，不法之徒或利用此方法避過掃描。（李彥煒攝）

據了解，Green Radar早年已在新加坡建立電郵安全監控中心（SOC），今年終於落戶香港。廖鋭霆表示，該中心能全天候監測電郵攻擊，客戶以中小企為主。「新加坡與香港的監控中心大約有8至10人，除了使用人工智能（AI）檢測電郵，有些電郵個案亦需要人手，在雲端環境開啟，以鑑定電郵是否具威脅。」

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記者：李彥煒