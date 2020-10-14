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【美國大選】質問巴雷特曾否性侵 民主黨怪問題阻大法官提名

環球政治 14:16 2020/10/14

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美國參議院司法委員會本周正對巴雷特的最高法院大法官提名舉行聽證會，民主黨致力阻止巴雷特的提名獲通過，在周二開始的質詢環節，質問巴雷特曾否性侵他人。問題被指令人摸不著頭腦。

【美國大選】巴雷特強調按法律辦事 大法官提名聽證召開【下一頁】

【美國大選】大法官提名質詢開始 聚焦5大重點【下一頁】

參議院司法委周二開始一連兩日展開對巴雷特的質詢環節，民主黨尋求阻止提名通過。除了傳媒事前預期針對巴雷特有關墮胎、醫保等觀點，來自夏威夷的民主黨參議員廣野慶子（Mazie Hirono）更有意想不到的問題，巴雷特曾否干犯性侵。

廣野慶子說：

「自從成為法定的成年人以來，你曾否提出過不受歡迎的性要求，或進行過任何性騷擾或性侵犯？」
（Since you became a legal adult, have you ever made unwanted requests for sexual favors, or committed any physical or verbal harassment or assault of a sexual nature?）

巴雷特直接回答：「沒有，廣野參議員。」廣野慶子再問，曾否因為這類事情面對處分或進行和解。巴雷特再答：「沒有，參議員。」

面對廣野慶子無的放矢，有網民大感狐疑，認為這不是聽證會上想知的問題。但廣野慶子引述首席大法官羅伯茨（John Roberts）2017年的聲明指，司法界「未能免疫」（not immune）於性範疇的不當行為，於是廣野慶子認為她有責任，去確認提名人是否適合獲得大法官這個終身任命。

不過，廣野慶子其後提出有關不同性傾向LGBTQ的問題，成功誘使巴雷特出錯。

巴雷特承諾日後審訊時不會對「性偏好」（sexual preference）有所歧視。「性偏好」一詞立即被廣野慶子抓住，並批評對方用上這個過時且具冒犯的詞語，迫使巴雷特為此道歉，並重申尊重LGBTQ權利。

【美國大選】確診參議員為保大法官提名通過 揚言著太空衣也要投票【下一頁】

【美國大選】特朗普提名大法官人選 或推翻1973年墮胎合法裁決【下一頁】

責任編輯：陳啟賢

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