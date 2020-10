【美國大選】質問巴雷特曾否性侵 民主黨怪問題阻大法官提名

美國參議院司法委員會本周正對巴雷特的最高法院大法官提名舉行聽證會,民主黨致力阻止巴雷特的提名獲通過,在周二開始的質詢環節,質問巴雷特曾否性侵他人。問題被指令人摸不著頭腦。

【美國大選】巴雷特強調按法律辦事 大法官提名聽證召開【下一頁】

【美國大選】大法官提名質詢開始 聚焦5大重點【下一頁】

參議院司法委周二開始一連兩日展開對巴雷特的質詢環節,民主黨尋求阻止提名通過。除了傳媒事前預期針對巴雷特有關墮胎、醫保等觀點,來自夏威夷的民主黨參議員廣野慶子(Mazie Hirono)更有意想不到的問題,巴雷特曾否干犯性侵。

廣野慶子說:

「自從成為法定的成年人以來,你曾否提出過不受歡迎的性要求,或進行過任何性騷擾或性侵犯?」

(Since you became a legal adult, have you ever made unwanted requests for sexual favors, or committed any physical or verbal harassment or assault of a sexual nature?)