【小米股價】路透：華為擬拆售榮耀手機部分股權　神州數碼、小米洽購（第二版）

華為受美國禁令影響，手機業務料受重挫，近期屢傳華為考慮將旗下副品牌「榮耀」拆售，內地傳媒一度引華為內部消息否認。路透社最新報道，華為擬拆售榮耀股權，並與部分潛在買家商議，但目前未確認最終出售業務範圍。報道指，榮耀主要分銷商神州數碼（深：000034）正與華為商議，其他潛在買家包括TCL、小米 （01810） 。

華為、小米、神州數碼都未有回應報道，TCL最新就指傳聞不實。

路透社報道，華為或考慮出售榮耀品牌、研發能力和供應鏈管理服務，出售規模料介乎150億至250億元人民幣。

神州數碼同系神州控股 （00861） 午後股價最多大跌半成，最新跌4%，報5.97元，成交近2億元； 小米早市轉升後，午後表現牛皮，最新微跌0.2%，報22.65元，成交逾30億元。

榮耀、小米今年主力手機一覽

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（第二版加入TCL回應）

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編輯：麥德銘