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【港股追蹤】復甦不似預期　市場對濠賭板塊睇法轉淡

股樓投資 13:54 2020/10/14

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大行本周發表的報告，再次睇淡澳門賭業復甦進度，相關股份自然捱沽，其中藍籌濠賭股金沙中國（01928）今早跌穿28元關口，再創超過半年新低，午後跌勢未見緩和，仍跌超過2%。另一龍頭銀河娛樂（00027）同樣跌逾2%。

事實上，今年十一黃金周內地出遊數字出現顯著復甦，但到訪澳門的旅客人數，卻未有如市場預期般強勁。澳門旅遊局公布，黃金周首七天訪澳旅客合共13.93萬人次，按年大跌85.7%，其中內地旅客近13萬人次，按年下跌83.6%。

【港股追蹤】新一代iPhone無驚喜？ 手機設備股股價個別發展，詳情請按見下頁

摩根士丹利（大摩）報告指，澳門第三季賭收按季升51%，其中中場增速較貴賓廳快，但預期整體行業息稅折舊前虧損(LBITDA)維持在8.2億美元高水平，復甦亦較預期慢，主要由於中介人業務較弱，贏率也較低。惟估值為2019年EV/EBITDA的10倍，十分吸引。行業首選則為新濠博亞和澳博（00880），因為該行相信，中場及半島的賭場表現，會較路氹和貴賓廳的表現為佳。

同樣睇淡的大行尚有花旗，該行指澳門今年10月首11日賭收預料為26億澳門元，意味10月8日至11日的日均賭收約為1.62億澳門元，明顯較十一黃金周日均2.79億澳門元為低。該行指，行業中場業務復甦比貴賓廳來得快，惟由於目前旅客申請簽證仍有一定限制，不預期賭收在簽證完全恢復前可全面復甦。

瑞信甚至預期，澳門本月賭收將按年下跌78%至79%，貴賓廳由於贏率較低，賭收按年跌幅會達90%。又指賭收若在所有簽證重開一至兩個月後，即10月底及11月未能有顯著復甦，行業相關股份的盈利及股價短期會有下跌風險。該行下調對金沙中國之目標價，由原來32.6元，再輕微調低至32.3元。

 

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記者：葉志偉

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