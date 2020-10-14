  • 26°C
香港時間 : 20201014日 (三) 14:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【iPhone 12】換不換機？iPhone 11或是不二之選（附規格比較）

環球經濟金融 14:14 2020/10/14

分享：

【iPhone 12】換不換機？iPhone 11或是不二之選（附規格比較）

蘋果（Apple）推出支援5G網絡的iPhone 12，不少「果粉」蘊釀換新機。他們未必想換最新的iPhone 12，而是趁減價換上前代的型號，哪個型號更抵換，又是另一個煩惱。澳洲科技網站GIZMODO認為，iPhone 11性價比最高，若只追求價錢低廉，當然是iPhone SE2。

（規格比較：iPhone 12 VS iPhone 11 VS iPhone SE2）

    點擊圖片放大
    +10
    +9

iPhone SE新機3大任務 蘋果下半年成敗關鍵【下一頁】

蘋果試水溫 新手機iPhone SE測試企業復原力【下一頁】

中央社報道，有博客（Blogger）表示，除支援5G、Pro變得便宜，iPhone 12的「驚喜」不多，加上5G網絡未算普及，要換機不如等明年。

不過，如果還是「心郁郁」想換新電話，不妨考慮iPhone 11。於2019年9月推出的iPhone 11 減價幅度不小，各儲存容量版本都減了800港元。64GB版本減價後售5199港元；128GB版本售5699港元；256GB賣6499港元。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

GIZMODO的編輯稱，比對起市場上其他中端手機（如Google Pixel 4a），她仍然會選擇iPhone SE2，因規格更好。惟iPhone 12推出後，SE2未有減價，維持3399港元起的售價。

編輯指，如果想要規格更強的手機，又不想大花金錢，她會選擇iPhone 11。價錢方面，以64GB版本為例，iPhone 11比iPhone SE2貴1800港元。iPhone 11的鏡頭、電池壽命、防水等級都比SE2優勝。

蘋果推出iOS 14 美媒：5大功能一更新便愛上【下一頁】

【Apple Pay】電子貨幣用量增 要多謝新冠肺炎【下一頁】

責任編輯：鄧燕君

相關文章

【美國示威】多間分店遭洗劫 蘋果追蹤被盜iPhone兼鎖機
2020/06/05
【美國示威】多間分店遭洗劫 蘋果追蹤被盜iPhone兼鎖機
【iPhone SE】新機3大任務 蘋果下半年成敗關鍵
2020/05/09
【iPhone SE】新機3大任務 蘋果下半年成敗關鍵
【iPhone SE】蘋果試水溫 新手機測試企業復原力
2020/04/16
【iPhone SE】蘋果試水溫 新手機測試企業復原力
蘋果新iPhone SE售價3399起 周五晚上8時預訂
2020/04/15
蘋果新iPhone SE售價3399起 周五晚上8時預訂
新iPhone SE姍姍來遲 疫情困擾蘋果有苦難言
2020/04/18
新iPhone SE姍姍來遲 疫情困擾蘋果有苦難言
5G Blogger Apple iPhone iPhone 12 iPhone 11

上一篇文章

【美國大選】質問巴雷特曾否性侵 民主黨怪問題阻大法官提名

下一篇文章

【美國大選】Twitter禁部分假帳戶 涉扮撐特朗普黑人
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠疫苗】強生停疫苗試驗 參與者染「未能解釋疾病」
【新冠疫苗】強生停疫苗試驗 參與者染「未能解釋疾病」
【美國大選】福西拒支持特朗普 遭對方Twitter攻擊
【美國大選】福西拒支持特朗普 遭對方Twitter攻擊
【新冠肺炎】C朗拿度確診 錯過葡萄牙對瑞典比賽
【新冠肺炎】C朗拿度確診 錯過葡萄牙對瑞典比賽
北韓金正恩落淚道歉欠真誠？韓媒揭戴瑞士名錶（多圖）
北韓金正恩落淚道歉欠真誠？韓媒揭戴瑞士名錶（多圖）
【宇宙奧秘】捕捉黑洞吞噬星體過程 撕成意粉狀（多圖、有片）
【宇宙奧秘】捕捉黑洞吞噬星體過程 撕成意粉狀（多圖、有片）
新型冠狀肺炎全球疫情（10月14日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（10月14日 時間14:00）