  • 30°C
香港時間 : 20201016日 (五) 15:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【iPhone 12】周五開賣 惟iPhone 11或是換機不二之選（附規格比較）

環球經濟金融 14:54 2020/10/16

分享：

【iPhone 12】換不換機？iPhone 11或是不二之選（附規格比較）

蘋果（Apple）推出支援5G網絡的iPhone 12，香港用家最快可於周五（16日）起，預訂iPhone 12及iPhone 12 Pro。不少「果粉」蘊釀換新機，iPhone 11再次成為熱話。「果粉」未必想換最新的iPhone 12，反而可以趁減價換上前代的型號，哪個型號更抵換，又是另一個煩惱。澳洲科技網站GIZMODO認為，iPhone 11性價比最高，若只追求價錢低廉，當然是iPhone SE2。

（規格比較：iPhone 12 VS iPhone 11 VS iPhone SE2）

    點擊圖片放大
    +10
    +9

iPhone SE新機3大任務 蘋果下半年成敗關鍵【下一頁】

蘋果試水溫 新手機iPhone SE測試企業復原力【下一頁】

中央社報道，有博客（Blogger）表示，除支援5G、Pro變得便宜，iPhone 12的「驚喜」不多，加上5G網絡未算普及，要換機不如等明年。

不過，如果還是「心郁郁」想換新電話，不妨考慮iPhone 11。於2019年9月推出的iPhone 11 減價幅度不小，各儲存容量版本都減了800港元。64GB版本減價後售5199港元；128GB版本售5699港元；256GB賣6499港元。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

GIZMODO的編輯稱，比對起市場上其他中端手機（如Google Pixel 4a），她仍然會選擇iPhone SE2，因規格更好。惟iPhone 12推出後，SE2未有減價，維持3399港元起的售價。

編輯指，如果想要規格更強的手機，又不想大花金錢，她會選擇iPhone 11。價錢方面，以64GB版本為例，iPhone 11比iPhone SE2貴1800港元。iPhone 11的鏡頭、電池壽命、防水等級都比SE2優勝。

蘋果推出iOS 14 美媒：5大功能一更新便愛上【下一頁】

【Apple Pay】電子貨幣用量增 要多謝新冠肺炎【下一頁】

責任編輯：鄧燕君

相關文章

【美國示威】多間分店遭洗劫 蘋果追蹤被盜iPhone兼鎖機
2020/06/05
【美國示威】多間分店遭洗劫 蘋果追蹤被盜iPhone兼鎖機
【iPhone SE】新機3大任務 蘋果下半年成敗關鍵
2020/05/09
【iPhone SE】新機3大任務 蘋果下半年成敗關鍵
【iPhone SE】蘋果試水溫 新手機測試企業復原力
2020/04/16
【iPhone SE】蘋果試水溫 新手機測試企業復原力
蘋果新iPhone SE售價3399起 周五晚上8時預訂
2020/04/15
蘋果新iPhone SE售價3399起 周五晚上8時預訂
新iPhone SE姍姍來遲 疫情困擾蘋果有苦難言
2020/04/18
新iPhone SE姍姍來遲 疫情困擾蘋果有苦難言
5G Blogger Apple iPhone iPhone 12 iPhone 11

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（10月16日 時間15:00）

下一篇文章

【美國大選分析】突然擁抱美國製造 何解拜登從全球主義轉軚
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（10月16日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（10月16日 時間15:00）
【美國大選】10月驚奇曝光？《紐郵》爆拜登家族勾結烏克蘭【多圖】
【美國大選】10月驚奇曝光？《紐郵》爆拜登家族勾結烏克蘭【多圖】
【iPhone 12】周五開賣 惟iPhone 11或是換機不二之選（附規格比較）
【iPhone 12】周五開賣 惟iPhone 11或是換機不二之選（附規格比較）
【美國大選】紐時：特朗普淡化疫情 下屬卻促金主拋售股票
【美國大選】紐時：特朗普淡化疫情 下屬卻促金主拋售股票
【英國疫情】新增近2萬確診 大曼徹斯特勢列最高警示
【英國疫情】新增近2萬確診 大曼徹斯特勢列最高警示
【美國大選】美媒揭拜登兒子涉「通烏門」 fb、Twitter限制轉發
【美國大選】美媒揭拜登兒子涉「通烏門」 fb、Twitter限制轉發