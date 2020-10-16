【iPhone 12】周五開賣 惟iPhone 11或是換機不二之選（附規格比較）

▲ 【iPhone 12】換不換機？iPhone 11或是不二之選（附規格比較）

蘋果（Apple）推出支援5G網絡的iPhone 12，香港用家最快可於周五（16日）起，預訂iPhone 12及iPhone 12 Pro。不少「果粉」蘊釀換新機，iPhone 11再次成為熱話。「果粉」未必想換最新的iPhone 12，反而可以趁減價換上前代的型號，哪個型號更抵換，又是另一個煩惱。澳洲科技網站GIZMODO認為，iPhone 11性價比最高，若只追求價錢低廉，當然是iPhone SE2。

（規格比較：iPhone 12 VS iPhone 11 VS iPhone SE2）

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

iPhone SE新機3大任務 蘋果下半年成敗關鍵【下一頁】

蘋果試水溫 新手機iPhone SE測試企業復原力【下一頁】

中央社報道，有博客（Blogger）表示，除支援5G、Pro變得便宜，iPhone 12的「驚喜」不多，加上5G網絡未算普及，要換機不如等明年。

不過，如果還是「心郁郁」想換新電話，不妨考慮iPhone 11。於2019年9月推出的iPhone 11 減價幅度不小，各儲存容量版本都減了800港元。64GB版本減價後售5199港元；128GB版本售5699港元；256GB賣6499港元。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

GIZMODO的編輯稱，比對起市場上其他中端手機（如Google Pixel 4a），她仍然會選擇iPhone SE2，因規格更好。惟iPhone 12推出後，SE2未有減價，維持3399港元起的售價。

編輯指，如果想要規格更強的手機，又不想大花金錢，她會選擇iPhone 11。價錢方面，以64GB版本為例，iPhone 11比iPhone SE2貴1800港元。iPhone 11的鏡頭、電池壽命、防水等級都比SE2優勝。

蘋果推出iOS 14 美媒：5大功能一更新便愛上【下一頁】

【Apple Pay】電子貨幣用量增 要多謝新冠肺炎【下一頁】

責任編輯：鄧燕君