【自決在家工作】Dropbox推「Virtual First」政策　可選擇永久在家工作

▲ Dropbox會將全球13個辦公室改造成「Dropbox Studios」，所有員工均可使用，以進行團隊聚會、面談等。

本港踏入新冠肺炎第四波疫情，專家警告可能會短時間內急速惡化，企業會否重推在家工作措施仍是未知之數。雲端儲存服務公司Dropbox周二（13日）在官網發文，宣布該企將成為「虛擬優先（Virtual First）」企業，將辦公室以外的遙距工作，長遠納入日常固定模式；現行在家工作政策亦會延長至2021年6月，以保障員工的健康和安全。

Dropbox內部調查顯示，接近90%員工稱，在家工作能提高生產效率，並不想回到每周5天上班的固定工作模式。雖然公司文化在欠缺親身互動下會受影響，以及溝通不良的風險亦較高，但整體在家工作仍利多於弊。

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面對在家工作成為新常態，不少公司正採取混合模式，即讓僱員自決是否進入辦公室，但Dropbox指不同員工的取向，可能導致業績、個人升遷等不公現象浮現，故該企宣布，即日起成為「Virtual First」公司，以遙距工作為主導，呈現分散式的工作型態。

換言之，該企超過2800名員工於在家工作禁令完結後，可永久在家工作。「Virtual First」政策還包括採取「非線性工作日」（Non-linear workdays），在工作分散的模式下，Dropbox期望不同時區的員工，可在重疊工作時間以外，自行安排合適時間表，以平衡個人需要。該企強調將優先考慮工作帶來的影響及結果，而不是工作時間。

此外，Dropbox會將全球13個辦公室改造成「Dropbox Studios」，所有員工均可使用，以進行團隊聚會、面談等。Dropbox指出，「Virtual First」設計會考慮全部員工體驗，由信息技術（IT）至人力資源（HR）部門也會顧及，旨在支援及評估新措施對員工生產力、參與度、公司文化的影響，以持續作調整。

責任編輯：姚慧儀