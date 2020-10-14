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【新股IPO】防毒軟件McAfee美國上市　集資約64億

即市財經 13:22 2020/10/14

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公司集資所得將用於還清部分的債務。

防毒軟件McAfee（美：MCFE）公布，公司計劃發行3700萬股，招股價介乎19元至22元，集資最多8.14億美元（約63.5億港元）。摩根士丹利、高盛、TPG、美銀及花旗為主承銷團。若公司定價於上限區間，估值高達約95億美元（約741億港元）。

McAfee為美國的跨國電腦安全軟體公司，集團主要為消費者、大小型公司、企業及政府提供各種安全性解決方案。

截至去年財政年度，McAfee淨虧損收窄至2.36億美元（18.4億港元），2018年同期，虧損為5.12億美元（約39.9億港元）；收入按年增9.4%至26.35億美元（約205.5億港元）。

公司集資所得將用於還清部分的債務。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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