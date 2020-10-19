  • 26°C
香港時間 : 20201019日 (一) 17:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】防毒軟件McAfee美國上市　今個星期四起交易

即市財經 17:37 2020/10/19

分享：

公司集資所得將用於還清部分的債務。

防毒軟件美股McAfee（美：MCFE）公布，公司計劃發行新股，意味將重新掛牌，招股價介乎19元至22元，集資最多8.14億美元（約63.5億港元）。摩根士丹利、高盛、TPG、美銀及花旗為主承銷團。若公司定價於上限區間，估值高達約95億美元（約741億港元）。McAfee將於今個星期三定價，意味McAfee新股將於周四正式掛牌。

McAfee為美國的跨國電腦安全軟體公司，集團主要為消費者、大小型公司、企業及政府提供各種安全性解決方案。

截至去年財政年度，McAfee淨虧損收窄至2.36億美元（18.4億港元），2018年同期，虧損為5.12億美元（約39.9億港元）；收入按年增9.4%至26.35億美元（約205.5億港元）。

公司集資所得將用於還清部分的債務。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：【新股IPO】傳名創優品美股IPO定價20美元高於指引區間　集資增至47億

【新股IPO】先聲藥業2096招股加時　次日孖展錄154億超購42倍（不斷更新）

強積金戶口太多？】一站式平台推回贈鼓勵打工仔整合、轉移強積金戶口 

編輯：謝卓榮

美股 IPO 軟件 美元 集資

上一篇文章

【ETF互掛】恒生投資首家ETF互掛產品周五掛牌　追蹤滬深300指數

下一篇文章

中銀信用卡：疫情下首九個月網購佔比增
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】先聲藥業2096今日截飛　傳上限定價13.7元
【新股IPO】先聲藥業2096今日截飛　傳上限定價13.7元
百佳抽獎│百佳3200萬「誠心賞你」抽獎已截止登記　周五進行抽獎（附詳情及連結）
百佳抽獎│百佳3200萬「誠心賞你」抽獎已截止登記　周五進行抽獎（附詳情及連結）
【螞蟻上市】消息指螞蟻集團爭今日通過香港IPO聆訊　預計美國大選後掛牌
【螞蟻上市】消息指螞蟻集團爭今日通過香港IPO聆訊　預計美國大選後掛牌
【新股IPO】合景悠活3913即日招股、入場費8212元　未來第三方收入佔比升至四成
【新股IPO】合景悠活3913即日招股、入場費8212元　未來第三方收入佔比升至四成
港股周一實施改良開市前時段　恒指9：20至9：22隨機對盤結束後發布　投資者注意事項
港股周一實施改良開市前時段　恒指9：20至9：22隨機對盤結束後發布　投資者注意事項
【國泰裁員】國泰裁員傳數日內公布、國泰：恕不評論　國泰城周末架設傳媒區？
【國泰裁員】國泰裁員傳數日內公布、國泰：恕不評論　國泰城周末架設傳媒區？